«Волшебно хороша!» Салтыкова поразила поклонников снимком в купальнике

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Артистка и ее 36-летняя дочь Алиса отдыхают в Турции. На пляже в Бодруме певица снялась в шляпе, солнцезащитных очках и купальнике.

Подписчики под постом с фото отметили красоту Салтыковой и естественность.

«Волшебно хороша!», «Вечный мотиватор», «Красавица», - написали они.

Одна из поклонниц назвала артистку одной из самых адекватных и человечных звезд.

Недавно певица Ирина Салтыкова остро отреагировала на поведение телеведущей Леры Кудрявцевой и исполнителя Стаса Пьехи во время участия в программе «Суперстар». По ее словам, последние не вправе судить ее выступления.

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