Волочкову в ее новом шоу сравнили с «писающей собачкой»

Посетители шоу отметили, что заслуженная артистка России даже не танцевала.

«Просто ходила по сцене как страус и периодически задирала ноги как писающая собачка», - написал один из комментаторов.

Другие зрители назвали хореографические номера в постановке с «клише композиции танца», а также отметили, что представлению не хватило профессиональной режиссуры и в целом сюжета.

Пользователи написали, что некоторые из зрителей не досмотрели шоу, покинув зал. Оставшиеся смеялись и даже матерились при просмотре.

Ранее в отношении Волочковой чуть не возбудили уголовное дело по статье об осквернении символов воинской славы. Балерина сфотографировалась на фоне советского Ла-5 в музее «Мосфильма», после чего на нее обрушился шквал критики. Пользователи Сети потребовали от артистки извинений за осквернение памяти летчиков и потребовали привлечь приму к уголовной ответственности.