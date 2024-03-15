Волочкова выставила откровенное фото в трусах

«Есть в нашей жизни постоянные вещи, и одной из них является полуголая Настя в замысловатой позе», - написали под фото.

Ранее Волочкова рассказала о своих многочисленных романах. Балерина заявила, что все мужчины теряют от нее голову.

Танцовщица позировала на кушетке у косметолога, слегка приподнявшись. При этом одета Волочкова была только в полотенце и трусы.

Появление фотографии вызвало бурный отклик в Сети. Как поклонники, так и критики немедленно отреагировали, засыпав Волочкову не только одобрительными, но и ироническими комментариями.