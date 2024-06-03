03 июня 2024, 13:45

Волочкова снялась топлес в бассейне

РИА «Новости»
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала фото из бассейна, где снялась без лифа от купальника. Пикантный снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram*

На опубликованном кадре балерина стоит в бассейне боком к камере, прикрывая грудь руками. Кроме того, мощный поток воды скрывает ее формы. На артистке можно разглядеть только золотую цепочку с кулоном на шее и браслеты.

Пользователи Сети неоднозначно относились к снимку и обвинили Волочкову в редактировании фото.

«Вот так могла бы выглядеть, если бы не пила», «Анастасия, мы знаем, как вы выглядите на самом деле», «Как ни фотошопь, а газа пьяненькие», - позлорадствовали комментаторы.

Волочкова не в первый раз выкладывает снимки топлес для поклонников. Месяц назад она сфотографировалась обнаженной грудью на пляже. В посте балерина резко ответила на критику в свой адрес.

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Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
03 июня 2024, 13:14
«То есть я вру?» Наташа Королева и Лера Кудрявцева устроили скандал в эфире
Global Look Press
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Между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой разгорелся скандал на шоу «ВИА Суперстар». Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

Между Наташей Королевой и Лерой Кудрявцевой разгорелся скандал на шоу « ВИА Суперстар ». Певица бросила в телеведущую насадку для микрофона после обвинений в неискренности.

В четвертом выпуске программы группа «Божья коровка» исполнила песню «Солдат любви». Королева похвалила исполнителей и несмотря на некоторые шероховатости назвала выступление хорошим и органичным. Кудрявцева возразила коллеге по креслу жюри.

«Мне вообще не понравилось. И я отдаю отчет в том, что Наташа будет народная любовь, потому что она всех любит и облизывает, а я нет. Но я не могу врать», - заявила она.

Телеведущая обвинила Королеву в неискренности и отметила, что у них абсолютно разные вкусы.

«То есть я вру? Мне понравилось. Это мое субъективное мнение. <…> Я сейчас брошу в эту женщину что-то!» - возмутилась певица и бросила в коллегу поролоновую насадку для микрофона.

На протяжении шоу звезды не раз обменивались колкостями в адрес друг друга. В итоге Королева поставила группе максимально высокую оценку, а Кудрявцева дала им 0 баллов.

Ранее телеведущая рассказала, как вместе с дочерью чудом спаслась от падающих декораций. Во время праздничного мероприятия пролетавшие мимо вертолеты едва не сдули объекты на гостей.

Скандалы Песни Лера Кудрявцева конкурсы Шоу-бизнес
03 июня 2024, 12:43
Киркоров отправил детей учиться за границу
Global Look Press
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Певец Филипп Киркоров отправил своих детей учиться за границу. Об этом рассказал журналист Сергей Майоров в шоу «Однажды» на телеканале НТВ.

По его словам, король российской эстрады уделяет особое внимание образованию 12-летней дочери Аллы-Виктории и 11-летнего сына Мартина. Отец звезды Бедрос Киркоров подтвердил информацию, что они учатся за границей.

«Внуки радуются, но мне грустно, потому что раньше они были здесь, а сейчас учатся далеко», - пожаловался 91-летний артист.

По его словам, Мартин очень похож на Филиппа в детстве. Аллу-Викторию их дедушка назвал упрямой. Он выразил надежду, что ему удастся увидеть внуков немного взрослее.

В свою очередь, дети отметили, что дедушка никогда не ругает их, а отец напротив.

«Дедушка добрый, он никогда не ругает. А папа может, если мы как-то реально провинимся», - уточнила Алла-Виктория.

Ранее Киркоров похвастался новой картиной от художника из Нижегородской области. Ее уже доставили в дом артиста.

Дети Филипп Киркоров Семья Россия Шоу-бизнес
03 июня 2024, 12:18
«До сих пор трясет». Лера Кудрявцева и ее дочь чудом спаслись от падающих декораций
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева и ее пятилетняя дочь Маша посетили день рождения в элитном комплексе в Подмосковье. Однако во время мероприятия пролетавшие мимо вертолеты едва не сдули установленные декорации на гостей. Своими эмоциями от случившегося звезда поделилась в своем Telegram-канале.

«Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты», - написала звезда.

Она также опубликовала ролик с инцидентом. На видео слышно, как от испуга дети начали кричать и плакать. Кудрявцева отметила, что по счастливой случайности никто не пострадал.

Кроме того, у ее дочери после еды застряла рыбная кость в горле. Ведущей срочно пришлось ехать сначала в больницу в Лапино, а потом в Москву, чтобы сделать эндоскопию и пройти обследование у лора и хирурга.

Неделей ранее Кудрявцева рассказала, как ее дочь попала в больницу из-за заложенности носа. Девочке назначили компьютерную томографию, чтобы исключить синусит.

Вертолеты Дети Лера Кудрявцева
03 июня 2024, 11:45
«Я жертва». Гагарина рассказала о суде из-за песни Цоя
Global Look Press
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Певица Полина Гагарина рассказала о суде со своей коллегой Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Во время интервью для телеканала «Москва24» артистка назвала себя жертвой обстоятельств, которую попытались выставить крайней.

Певица Полина Гагарина рассказала о суде со своей коллегой Ольгой Кормухиной из-за песни Виктора Цоя «Кукушка». Во время интервью для телеканала « Москва24 » артистка назвала себя жертвой обстоятельств, которую попытались выставить крайней.

В 2019 году Кормухина подала иск против Гагариной. Она обвинила певицу в копировании исполнения кавер-версии известного хита. Процесс затянулся до 2022 года, однако в итоге ей отказали в удовлетворении иска.

«На меня подали в суд. На ту, которая практически сбоку. Я жертва, пострадавшая. Это не моя песня, это хит Виктора Цоя. Меня пригласили ее спеть, чему я несказанно рада», - заявила Гагарина.

По ее словам, даже родственники легенды русского рока одобрили новую версию песни.

Ранее на экраны вышел сериал «Красные линии» , в котором Гагарина сыграла одну из ролей. Однако некоторые из зрителей не оценили актерские способности артистки.

Песни Музыка Виктор Цой

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