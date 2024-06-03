Волочкова снялась топлес в бассейне
Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова опубликовала фото из бассейна, где снялась без лифа от купальника. Пикантный снимок появился на ее странице в социальной сети Instagram*
На опубликованном кадре балерина стоит в бассейне боком к камере, прикрывая грудь руками. Кроме того, мощный поток воды скрывает ее формы. На артистке можно разглядеть только золотую цепочку с кулоном на шее и браслеты.
Пользователи Сети неоднозначно относились к снимку и обвинили Волочкову в редактировании фото.
«Вот так могла бы выглядеть, если бы не пила», «Анастасия, мы знаем, как вы выглядите на самом деле», «Как ни фотошопь, а газа пьяненькие», - позлорадствовали комментаторы.
Волочкова не в первый раз выкладывает снимки топлес для поклонников. Месяц назад она сфотографировалась обнаженной грудью на пляже. В посте балерина резко ответила на критику в свой адрес.
* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена