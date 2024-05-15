Волочкова снялась с голой грудью на пляже

«Одно могу сказать. Все, что судачат за моей спиной, слышит только моя спина и ее прекрасный стан», - написала артистка.

На кадрах, снятых на пляже, Волочкова предстала в одних рваных джинсах и солнцезащитных очках. Она отвернулась от камеры, показав оголенную спину. При этом комментарии к посту в своих соцсетях танцовщица предпочла закрыть.

Накануне Волочкова села на шпагат в стоматологическом кресле. Экстравагантный снимок из кабинета зубного врача она также разместила в соцсетях.