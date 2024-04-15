15 апреля 2024, 14:14

Волочкова рассказала о настойчивых ухаживаниях экс-губернатора Челябинской области

РИА «Новости»
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Экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич настойчиво ухаживал за балериной Анастасией Волочковой. Об этом артистка рассказала в эфире шоу Андрея Малахова на телеканале «Россия».

Танцовщица оказалась в Челябинске в 2013 году во время гастрольного тура. По ее словам, тогда Юревич проявил к ней повышенное внимание. Он пригласил Волочкову в администрацию, встретил с цветами и выразив благодарность за благотворительные выступления.

«Не стану скрывать - он очень настойчиво за мной пытался ухаживать: рассказывал, что у него очень много денег, что он богатый состоятельный человек», - заявила балерина.

В выпуске программы Малахов упомянул о недавно начавшемся судебном процессе, инициированном Генеральной прокуратурой. Он касается конфискации в пользу государства активов агрохолдинга «Макфа» и других предприятий, ассоциированных с семьей бывшего губернатора.

Челябинская область Челябинск Анастасия Волочкова Андрей Малахов
15 апреля 2024, 14:40
«Жили одной семьей». Бывшая домработница Пугачевой рассказала о звезде в быту
РИА «Новости»
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Домработница Аллы Пугачевой Людмила Дороднова поделилась воспоминаниями о своей работе с известной певицей, которой 15 апреля исполнилось 75 лет.  Об этом женщина рассказала в интервью изданию «Московский комсомолец».

Впервые они встретились в 1979 году, когда Дороднову отправили к Пугачевой с подарком от художницы Елены Пелевиной. Она решила дополнить подарок бутылкой коньяка, чтобы не прийти с пустыми руками. Этот жест и положил начало их тесному сотрудничеству, и вскоре женщина стала не просто помощницей, но и частью семьи примадонны. Тот самый коньяк долгое время хранился как сувенир.

«Мы жили одной семьей, круглыми сутками вместе. Ко всем, кто был рядом, Алла относилась очень внимательно, участливо. Мы тогда начали ездить за границу с концертами: ГДР, Польша - по соцлагерю, в общем. Встречи, приемы… Так она нас учила, например, как вилки держать, как нормально кушать, чтобы не опозориться перед людьми приличными», - поделилась Дороднова.

Одно из запомнившихся ей событий произошло в Венгрии, где домработница случайно повредила одно из любимых платьев Пугачевой. Белое концертное платье с золотой вышивкой она прожгла горячим утюгом. До концерта оставалось совсем немного времени, и ситуация казалась катастрофической.

«Я не знала, куда деваться, через несколько минут концерт. И, конечно, надо отдать должное и памятник Алле поставить при жизни. Другой бы меня вышвырнул, оштрафовал, все что угодно - уничтожил бы и растоптал. Алла не сказала ни слова!» - восхитилась Дороднова.

Певица спокойно приняла новость и просто выбрала другое платье для выступления. Позже домработница смогла отремонтировать наряд, и примадонна выступала в нем еще не один раз.

За годы работы у Пугачевой женщина сама стала своеобразной знаменитостью, ее продолжают узнавать на улицах. Она многократно давала интервью и всегда тепло отзывалась о певице.

«Потом, когда я уже стала с ней общаться, поняла, насколько Алла уникальный человек, ни на кого не похожий. Чтобы ее взять и кем-то заменить - никогда такого не будет! Я считаю, что она великая актриса и певица», - сказала Дороднова.

Празднование юбилея примадонны пройдет на Кипре. Певица планирует устроить большой банкет на 160 человек для друзей и родственников.

Алла Пугачева Шоу-бизнес
15 апреля 2024, 14:01
Лолита рассказала об обиде на Пугачеву из-за сравнения с покойной собачкой
РИА «Новости»
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Певица Лолита Милявская вспомнила об обидах и уважении к исполнительнице Алле Пугачевой. О взаимоотношениях с примадонной артистка рассказала в беседе с журналисткой Ксенией Собчак.

«Человек, на которого я очень сильно обижалась, и мне казалось, что когда-нибудь я расскажу как она меня обидела. А потом я понимала, что я просто дуреха, которой очень повезло», - сказала Лолита.

Певица рассказала о сильной обиде на Пугачеву во времена работы в дуэте «Академия». Тогда примадонна брала музыкантов с собой на стадионные гастроли. Зачастую певица останавливалась на дачах генералов. Однажды вечером Милявская выпила спиртного и начала вести себя немного развязно.

«И я ляпнула что-то из серии сейчас спою, значит. Алла Борисовна сказала тогда громко при всех: с тобой так же весело как с моей покойной собачкой Жужей. Это была обида на долгие года», - вспомнила Лолита.

Артистка также добавила, что Пугачева - человек, которого все время боялись. Милявская отметила, что ни разу не обратилась к ней на ты.

Ранее Лолита назвала Пугачеву фундаментом сегодняшней эстрады России. По ее словам, благодаря примадонне она стала настоящей артисткой.

Концерты Музыка Алла Пугачева Лолита Милявская
15 апреля 2024, 13:33
«Все в порядке». Супруга Ливанова рассказала о плановой госпитализации актера
Global Look Press
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Актера Василия Ливанова положили в московский кардиоцентр в рамках плановой госпитализации. Его супруга Елена рассказала «360», как чувствует себя артист.

«Не переживайте, все в порядке. У нас плановая госпитализация, каждый год», - пояснила она.

Сколько времени актер будет находиться в больнице - пока неизвестно. Супруга артиста добавила, что самочувствие у Ливанова прекрасное.

Телеканал Рен ТВ уточнил, что Ливанов находится в отделении артериальной гипертензии. Медики полностью обследуют актера и назначат лечение.

По информации Telegram-канала Mash, в марте 88-летний народный артист РСФСР пожаловался врачам на утомляемость и прошел медобследование. У Ливанова диагностировали анемию, а также выявили опухоль. Медики заподозрили рак и отправили актера в онкоцентр.

Болезни Актеры
15 апреля 2024, 13:12
Наталья Орейро уехала из России после съемок в фильме
Global Look Press
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Уругвайская певица и актриса Наталья Орейро покинула Россию. Она закончила работу в картине «Письмо к Деду Морозу» в Московской области, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, последние сцены ленты с Орейро снимали в усадьбе Ивановское в Подольске. Примерно на месяц территорию усадьбы огородили и не пускали туда посетителей.

Участники съемочной группы рассказали журналистам, что после теракта 22 марта график работы скорректировали. Продолжительность смен увеличили, а сами съемки завершили раньше срока. Орейро отменила поездки по России и в своих социальных сетях выразила поддержку всем пострадавшим от теракта.

Актриса приехала в Москву 18 марта из Санкт-Петербурга, куда она ранее прибыла из Уругвая. Она исполнила эпизодическую роль в фильме , где на Новый год исполняется желание главного героя. Партнерами артистки по съемочной площадке стали Иван Охлобыстин и Кристина Асмус. Орейро также удалось побывать в Карелии.

Кино Актеры Наталия Орейро

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