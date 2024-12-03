03 декабря 2024, 03:40

Волочкова поздравила маму с днем рождения после обвинений в «разводах»

РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова посвятила теплые слова своей матери, которая 2 декабря отметила день рождения. Танцовщица опубликовала совместные снимки на странице в социальной сети Instagram*.

«Я благодарна ей за жизнь, за все, за тот путь испытаний и противодействий, который мы прошли вместе, стойко и с честью», - написала она.

По словам балерины, ее мать отмечает свой праздник в кругу друзей в Петербурге, включая музыканта и создателя всех костюмов шоу балерины Владимира Козырева. Сама же артистка поздравила ее по телефону.

Многих россиян удивила внезапная смена настроения Волочковой, которая недавно высказывалась в адрес матери совершенно в другом ключе. Артистка уверяла, что Тамара Владимировна всегда «разводила» ее с мужчинами, в том числе с бизнесменом Сулейманом Керимовым.

Ранее Волочкова удивила россиян новым образом с роскошными длинными волосами. Преображение было таким удачным, что даже хейтеры артистки не удержались от комплиментов.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
29 ноября 2024, 20:56
Мишин покинул пост генпродюсера онлайн-кинотеатра Kion после обысков
РИА «Новости»
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Генеральный продюсер онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин покинул компанию. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Сегодня был мой последний рабочий день. Де-юре в Kion. По обоюдному согласию сторон в связи с личными обстоятельствами. Де-факто - я принял решение закончить карьеру в индустрии», - написал Мишин.

Продюсер рассказал, что из 45 лет его трудового стажа 35 прошли в медиа. Он выразил надежду, что в его жизни больше не будет «никаких больших медийных проектов». При этом Мишин заявил, что, возможно, станет «писать, придумывать».

Ранее, 21 ноября, стало известно, что в его доме прошли обыски. По данным источника РИА «Новости», силовики нашли у продюсера сверток с неизвестным, предположительно, запрещенным веществом. Однако изначально правоохранители начали проверку по делу о пособничестве украинским террористам.

Чем известен Игорь Мишин, ранее напомнил 360.ru.

Журналистика Кино Соцсети
28 ноября 2024, 22:15
Певец Майданов назвал поколение 20-30-летних потерянным
Unsplash
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Поколение 20-30-летних людей — потерянное. Такое заявление сделал певец Денис Майданов, чьи слова привело Ura.ru.

Артист выступил во время круглого стола, участники которого обсуждали включение патриотических песен в школьную программу.

«Есть поколение, 20-30 лет, потерянное поколение, которое уже родило детей, и которые думают совершенно иначе», - заявил исполнитель.

По его словам, нужно подумать о том, чтобы через детей работать с родителями. Современное поколение воспитывается с другими ценностями, навязанными Голливудом и Instagram*.

Волонтерам в Серпухове ранее вручили премии за воспитание молодежи. Награждение состоялось в Доме Русского зарубежья имени Солженицына.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Поколение 20-30-летних людей - потерянное. Такое заявление сделал певец Денис Майданов, чьи слова привело Ura.ru.

Дети Голливуд Instagram Артисты
27 ноября 2024, 22:36
Диана Арбенина упала с балкона на концерте в Петербурге
Pxhere
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Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина упала с балкона в зал во время концерта в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Певица выступала в клубе «А2». Очевидцы рассказали, что артистка захотела пройтись по сетке вдоль балкона, но рухнула в фан-зону.

Зрители поймали певицу за руки и помогли ей выбраться на балкон. Арбенина не пострадала.

В июне этого года певица Анна Асти рассказала, что часто попадает на сцене в неприятные ситуации. Например, артистка выбила микрофоном два передних зуба. Ей пришлось выступать, прикрывая рот. Также певица призналась, что боится забыть хореографию или упасть.

Санкт-Петербург Концерты
27 ноября 2024, 09:35
Марина Федункив рассказала о рождении первенца и раскрыла пол ребенка
РИА «Новости»
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Актриса и певица Марина Федункив стала матерью — в 53 года она родила сына. Артистка заявила kp.ru, что обсуждала с мужем суррогатное материнство, но в итоге рискнула сама выносить ребенка.

Актриса и певица Марина Федункив стала матерью - в 53 года она родила сына. Артистка заявила kp.ru , что обсуждала с мужем суррогатное материнство, но в итоге рискнула сама выносить ребенка.

«Сбылась моя большая мечта: я стала мамой и очень-очень счастлива», - рассказала Федункив.

Три года назад артистка вышла замуж за итальянца Стефано Маджи. Между супругами существенная разница в возрасте: муж младше Федункив на 13 лет.

Актриса отметила, что скрывала беременность и понимала, что ее мечта стать матерью может не реализоваться. Несмотря на возраст, ей удалось самой выносить ребенка.

«Я очень ответственно в своей голове подходила к этому моменту», - призналась она.

Супружеская чета рассматривала вариант суррогатного материнства или усыновления, но в итоге решилась на естественные роды. Ради этого Федункив занялась оздоровлением: бросила курить и полностью исключила алкоголь.

Будучи в положении, актриса участвовала в проекте ТНТ «Первые на деревне». В съемочной группе были в курсе, что артистка ждет ребенка.

Дети Беременность Актеры

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