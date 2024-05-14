Волочкова показала стоматологу шпагат в его кабинете

Волочкова уже садилась на шпагат в кабинете у стоматолога. Однако в этот раз для фотосессии артистка выбрала очень короткие провокационные шорты.

На снимке она сидит в шпагате в стоматологическом кресле, прикрывая лицо руками. При этом врач, возможно, от смущения, предпочел смотреть в медицинский аппарат.

«Это первый доктор в моей жизни, который ни разу не нанес мне боли ни на миг», - подписала снимок Волочкова.

Комментарии к посту с фотографиями балерина решила закрыть.

Недавно Волочкова обиделась на поклонников , которые обвинили ее в переборе с ретушью фотографий. Не выдержав критики в свой адрес, она назвала пользователей «козлинами».

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