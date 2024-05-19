Волочкова объяснила, почему не пиарит свои спектакли

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«Я работаю, танцую, просто не афиширую», - сказала она.

Танцовщица пояснила, что принимает участие в благотворительных спектаклях, на которые раздает билеты бесплатно. По этой причине ее команда не занимается продвижением таких мероприятий.

По словам артистки, ее новое шоу оказалось успешным, выступления проходят каждые две недели.

Волочкова добавила, что в редкие выходные дни предпочитает проводить время с пользой для здоровья - отправляется в свою домашнюю баню, а затем окунается в ледяную купель.

Балерина рассказала изданию о тесном общении с 18-летней дочкой Ариадной. Она гордится, что наследница пытается добиться успеха самостоятельно, не используя громкую фамилию. По этой причине девушка выбрала псевдоним.