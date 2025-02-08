Волочкова начала год с мира и счастья и передумала судиться из-за пенсии

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», - сказала Волочкова.

Артистка также рассказала, что сейчас она организовывает свадьбу своей дочери и в том числе поэтому не настроена заниматься судом.

По закону балерина может получать пенсию уже через 15 лет стажа. А в случае, если она не подтвердит стаж в качестве солистки балета, пенсия будет выплачиваться на общих основаниях с 60 лет.

В октябре прошлого года Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду России, который она подала из-за того, что ПФ «потерял 15 лет ее стажа» и теперь балерина не может выйти на пенсию.