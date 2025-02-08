08 февраля 2025, 06:27

Волочкова начала год с мира и счастья и передумала судиться из-за пенсии

РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова рассказала, что решила больше не судиться за свою пенсию, так как начала новый год с миром и счастьем. Об этом звезда заявила РИА «Новости».

«Никаких исков я ни на кого подавать не буду. Я вошла в этот новый год с миром, с радостью, счастьем. У меня все настолько прекрасно, спектакли через каждые два дня», - сказала Волочкова.

Артистка также рассказала, что сейчас она организовывает свадьбу своей дочери и в том числе поэтому не настроена заниматься судом.

По закону балерина может получать пенсию уже через 15 лет стажа. А в случае, если она не подтвердит стаж в качестве солистки балета, пенсия будет выплачиваться на общих основаниях с 60 лет.

В октябре прошлого года Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины к Пенсионному фонду России, который она подала из-за того, что ПФ «потерял 15 лет ее стажа» и теперь балерина не может выйти на пенсию.

Пенсия Суд Законы Женщины Россия Анастасия Волочкова Москва
07 февраля 2025, 10:10
Звезду «Белых ночей» Стриженова срочно госпитализировали с инфарктом мозга
РИА «Новости»
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У актера фильма «Звезда пленительного счастья» Олега Стриженова случился инфаркт мозга. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, 95-летнего актера экстренно госпитализировали с ишемическим инсультом, который еще называют инфарктом головного мозга. В таких случаях сильно нарушается мозговое кровообращение.

Врачи смогли спасти артиста. После случившегося он месяц был под присмотром медиков.

«Человек не бывает здоров в 95 с половиной лет, он жив и проходит плановые разные обследования», - заявил кинорежиссер, сценарист и сын Стриженова Александр в беседе с журналистами.

Артист известен благодаря ролям в фильмах «Звезда пленительного счастья», «Белые ночи», «Мой любимый клоун», «Овод», «Юность Петра», «Пиковая дама» и «Его звали Роберт».

В январе стало известно о госпитализации звезды сериала «Тайны следствия» Виктора Тищенко. У артиста начались судороги.

Инсульт Фильмы Актеры Артисты
07 февраля 2025, 00:30
Скончался актер из сериалов «Бандитский Петербург» и «Агент национальной безопасности»
Freepik
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На 83-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России и актер Санкт-Петербургского Театра имени Комиссаржевской Анатолий Худолеев. Об этом сообщили на официальном сайте театра.

Как рассказали коллеги артиста, последний раз Худолеев вышел на сцену 15 ноября 2024 года в спектакле «Прошлым летом в Чулимске», где он играл роль немногословного и жесткого, но готового на поступки отца главной героини - Помигалова.

За время своей работы в театре Худолеев сыграл более 50 ролей. Кроме этого, он много снимался в кино и сериалах. «Бандитский Петербург», «Улицы разбитых фонарей», «Тихий Дон», «Убойная сила», «Тайны следствия» и «Агент национальной безопасности» - далеко не полный список работ артиста.

«Тонкий, ироничный, нежный, галантный. Как писали про него: „Колодец чистой родниковой воды, нежный лирик, высокий поэт и большой юморист“», - охарактеризовали Худолеева в театре.

Коллеги актера добавили, что дату и время прощания сообщат позднее.

Ранее советский и украинский актер театра, кино и сериалов Станислав Колокольников умер на 64-м году жизни. Зрителям актер запомнился по ролям в сериалах «Возвращение Мухтара», «Утесов. Песня длиною в жизнь», «Ярость», и других.

Сериалы Кино Песни Россия Спектакль Театры Актеры Артисты
06 февраля 2025, 21:41
Анджелина Джоли раскрыла неожиданные детали о своих детях
РИА «Новости»
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Никто из шестерых детей Анджелины Джоли «не горит желанием» заняться кинематографом профессионально. Об этом актриса рассказала в интервью журналу People.

Джоли признала, что всегда хотела, чтобы ее дети росли в окружении кино и были креативными. Но им это просто неинтересно. Прохладнее всего к индустрии относится 18-летний Шайло. Актриса полагает поведение своих детей в данном ракурсе «довольно глупым».

При этом Анджелина Джоли также отметила, что это не значит, что ее дети - Мэддокс, Макс, Захара, Шайло и близнецы Нокс Леон и Вивьен Маршелин, - не связаны с киноискусством по-своему.

«Да, они были со мной на съемочной площадке. И некоторые из них танцуют, некоторые рисуют, некоторые любят театр, но никто из них не горит желанием оказаться на экране», - объяснила актриса.

Ранее стало известно, что сын Анджелины Джоли и Брэда Питта обеспокоил близких своим безрассудным поведением.

Дети Кино Анджелина Джоли
06 февраля 2025, 02:44
Седокова раскрыла, как жестко ее сыну рассказали о смерти Яниса Тиммы
РИА «Новости»
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Незнакомый мальчик рассказал сыну артистки Анны Седоковой Гектору о смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на социальные сети певицы.

Седокова уточнила, что не знает, какой именно это был день. По ее словам, в тот момент она лежала в больнице и «помнит только врачей», которые «спасали меня». Гектора же певица отправила в баскетбольный лагерь. Вожатых попросили не рассказывать ему о смерти Тиммы.

Но в лагере к сыну Анны Седоковой подошел незнакомый ребенок. Он сказал, что знает о смерти Яниса Тиммы, а потом спросил «что такое суицид».

После этого, написала певица, она поняла, что нет ничего важнее того, чтобы быть рядом со своим сыном в это время. Она приняла решение увезти Гектора «подальше от всего».

«Я падала в обморок, еле стояла на ногах, но купила билеты и решила, что больше нет возможности „замирать“», - объяснила Анна Седокова.

Новый год артистка с сыном встретила в аэропорту. Гектор все еще не знал, что происходит.

«Вся моя жизнь, вся реальность рухнули в одно мгновение», - добавила Седокова.

Латвийский спортсмен Янис Тимма покончил с собой 17 декабря в Москве. На заставке его телефона нашли просьбу позвонить его бывшей жене, Анне Седоковой. Суд развел их 9 декабря, на расторжении брака настаивала певица.

Друг баскетболиста Тиммы позднее рассказал 360.ru, что нажил себе в лице Седковой врага. По его словам, певица осталась недовольна тем, что он помог семье покойного спортсмена.

Дети Семья Анна Седокова

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