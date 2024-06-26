Водонаева рассказала о романе с голливудской звездой
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева намекнула на отношения с голливудским актером. В беседе с экс-гимнасткой и телеведущей Ляйсан Утяшевой в YouTube-шоу «Дерзкая готовка» она поделилась подробностями личной жизни, сообщил портал Super.ru.
Водонаева призналась, что ее сердце принадлежит актеру из Голливуда, которые значительно моложе ее. При этом имя избранника блогерша решила утаить. Она пояснила, что артиста знают в России по роли в популярном сериале.
«Мы с ним переписываемся. Каждый день на связи почти. Я ему наврала, что знаю английский, и мне все подружки переводят», - рассказала Водонаева.
Журналисты Super.ru провели расследование и предположили, что новым возлюбленным телеведущей может быть актер Перси Хайнс Уайт, исполнивший роль в проекте «Уэнсдэй».
Бывшая звезда телестройки ранее сообщала, что Уайт следит за ее соцсетями. Сейчас она общается с возлюбленным только в онлайн-режиме без очных встреч.
Недавно Водонаева показала видео в откровенном бикини. Она открыла дачный сезон пикантной фотосессией на участке загородного дома.