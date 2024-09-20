20 сентября 2024, 03:57

«Водочка или коньячок». Стали известны условия выступления Григория Лепса

РИА «Новости»
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Выступление Григория Лепса стоит до шести миллионов рублей, рассказал изданию Passion.ru продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Он добавил, что в райдере певца значатся закуски и крепкий алкоголь.

По словам Дворцова, стоимость выступления Лепса осталась примерно на прежнем уровне.

«Его гонорары колеблются от 4,5 миллиона рублей до шести миллионов, в зависимости от мероприятия и заказчика <…> В райдере у него холодные и горячие закуски, присутствует алкоголь - водочка или коньячок», - рассказал собеседник Passion.ru.

В начале сентября Григорий Лепс выступил на свадьбе детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой и основателя телеканала «Царьград» Константина Малофеева. По предварительным данным, торжество могло обойтись в 20 миллионов рублей.

Недавно исполнитель опубликовал фото со своей 18-летней возлюбленной. Пара отдыхала в Турции, Лепс показал снимок в своих соцсетях.

Музыка Деньги Григорий Лепс
19 сентября 2024, 11:47
Стало известно, сколько заработал Кашпировский за 4 дня новых сеансов в Москве
РИА «Новости»
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Анатолий Кашпировский за четыре дня сеансов в Москве заработал около шести миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника канала, 85-летний гипнотизер не стал регистрировать свой бизнес ни на свое имя, ни на имя жены.

«Каждому гостю на входе предлагают закинуть донатик, видимо, для того, чтобы ясновидящий мог более ясно увидеть все болячки своих „пациентов“», - с иронией предположили авторы сообщения.

Оплатить участие в сеансах Кашпировского, по их информации, можно либо наличными, либо - если речь идет о покупке дисков, книг или соли гипнотизера - переводом на его личную карту.

В феврале он уверял, что «гол как сокол» , поскольку потерял все деньги и жилье после переезда в США. Сейчас, по словам Кашпировского, он живет в квартире, которую ему выделила Госдума.

Кроме того, гипнотизер женился на своей помощнице , которая моложе его на 20 лет.

Деньги Экстрасенсы Москва
19 сентября 2024, 10:45
Кашпировский вернулся. Сеанс гипнотизера в Москве собрал почти 300 человек
Global Look Press
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Анатолий Кашпировский спустя много лет организовал в Москве новую встречу, на которой предлагает своеобразные методы лечения различных заболеваний. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По его данным, к 85-летнему гипнотизеру пришли около 300 человек. После непродолжительных разговоров Кашпировский предложил лечь на пол и начал сеансы.

Например, чтобы восстановить зрение, как пишет Shot, предлагается пять минут с закрытыми глазами слушать песни Александра Малинина. В основном пациентами стали люди старше 40 лет, приехавшие из разных регионов страны.

Одна такая встреча стоит от 3,5 до девяти тысяч рублей, а индивидуальный прием - 25 тысяч. Кроме того, гипнотизер продает диски, книги и собственную поваренную соль.

В феврале стало известно, что Кашпировский женился на своей помощнице , которая моложе его на 20 лет и ради которой он в свое время бросил бывшую супругу.

Кроме того, он рассказал, что потерял все деньги и квартиру , когда переехал в США.

Россия Психология Москва
16 сентября 2024, 12:45
Рита Дакота нарвалась на мошенников при покупке виллы на Бали
Unsplash
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Певица Рита Дакота едва не стала жертвой мошенников, пытаясь купить виллу на Бали. Об этом артистка рассказала в Instagram*.

Дакота с супругом чуть не купила дом у мужчины, который затеял стройку в зеленой зоне. Дакота пояснила, что возведение объектов в этом месте запрещено по закону Индонезии.

«Я не буду никогда больше играть в „принимающую и мудрую“, ни с аферистами по рабочим, бытовым делам. <…> Эра „принимающей терпилы“ недавно у меня официально закончилась», - высказалась артистка.

Дакота уточнила, что мужчина обязался вернуть ее залог до понедельника. Если это не произойдет, она планирует обратиться со всеми документами по строительству в полицию. Артистка заверила, что подключит все инстанции, в том числе СМИ, чтобы дать огласку происходящему на Бали.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Законы Строительство Индонезия Instagram Полиция Бали
16 сентября 2024, 03:55
Стали известны причины объявления Слепакова иноагентом
РИА «Новости»
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Минюст внес артиста Семена Слепакова* в реестр иностранных агентов за исполнение антироссийских песен и стихов. Причину указали в судебных документах, попавших в распоряжении РИА «Новости».

Предметом разбирательств в том числе стала музыкальная композиция в исполнении Слепакова* «Колыбельная». В ней речь шла о матери, потерявшей сына, якобы участвовавшего в спецоперации на Украине.

«Тем самым он высмеивает гибнущих российских солдат, принимавших участие в боевых действиях», - отметили в документах.

Также в судебных материалах обратили внимание на композицию «Нет вобле!». Кроме того, Слепаков* опубликовал пост на одном из иностранных порталов, в котором назвал Израиль своей родиной. Выступая в этой стране, он шутил про референдумы в русскоязычном городе.

Семен Слепаков* попал в список иноагентов в апреле 2023 года. Летом его о штрафовали на 30 тысяч рублей за нарушение порядка деятельности иностранного агента. Позже бывший участник КВН обжаловал в Верховном суде отказ снять с него статус иноагента.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Суд Песни Иноагенты Семен Слепаков

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