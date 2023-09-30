Внука Пугачевой в США напугали уточкой на двери внедорожника
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков испугался резиновой уточки, которую повесили на двери его автомобиля. Об этом музыкант сообщил в Instagram*.
«Тут меня ждет какая-то подозрительная штука. Джокер обычно так делает», - рассказал он.
Музыкант показал подписчикам видеоролик, в котором объяснил, что боялся напрасно. Оказалось, что это такая американская традиция.
«Это традиция всех владельцев джипов. Они кладут эту уточку. Я должен был ее сохранить и передать другому владельцу джипа. Но я подумал: „Мало ли“. Здесь можно ожидать всего чего угодно», - отметил Пресняков.
По словам Преснякова-младшего, страх за свое благополучие подтолкнул его выбросить игрушку, открыв водительскую дверь с пассажирского места.
Ранее старший внук Пугачевой рассказал, что после переезда в США освоил скалолазание и начал заниматься экстремальными видами спорта. При этом Пресняков пожаловался на тоску по сцене.
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