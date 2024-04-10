Внука Аллы Пугачевой взяли на воспитание чужие люди

Мальчика Евгения, которому сейчас 13 лет, назвали в честь дедушки. Он очень похож на певицу - у него такие же рыжие волосы и фирменная щербинка. Все эти годы исполнительница активно помогает племянницу и называет его внуком.

В деревне Грязь рядом с домом Примадонны до сих пор живет ее водитель Игорь Польшиков. Пугачева, которая сейчас проживает с Максим Галкиным* в Израиле, поручила ему опеку над своим внучатым племянником. За воспитание мальчика Польшиков получает около 200 тысяч рублей в месяц.

В марте Генпрокуратура направила в Министерство юстиции запрос о присвоении статуса иностранного агента певице Алле Пугачевой.

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

В семье певицы Аллы Пугачевой несколько лет назад появился приемный ребенок. Это внук ее покойного брата - полковника запаса Евгения Пугачева, сообщило издание kp.ru. Сейчас за мальчиком смотрит водитель артистки.