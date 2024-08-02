Внук Пугачевой воссоединился с отцом в Испании

Звезда конца 1980-х — начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания «Аргументы и факты».

«Я знаю, каким катком прошлась наша драгоценная Алла Борисовна по жизни Вали Легкоступовой. Я это знаю из уст самой Валечки. Она рассказывала мне о том, что к ней приезжали на концерт бандиты из окружения Аллы Борисовны. Как мне потом сказали люди знающие, удивительно, как Валя еще осталась жива», - поделился певец.

По его словам, примадонна не терпела конкуренции ни в чем. Он рассказал, что песни «Двое» и «Ты меня не оставляй», которые исполняла Легкоступова, были написаны специально для Пугачевой.

Наджиев уточнил, что певица не распространялась о закулисной борьбе с примадонной, так как не хотела сводить счеты с пожилым человеком и простила ее.

Он добавил, что был шокирован последними заявлениями Пугачевой и ее поведением.

«То, что мы сейчас видим - это грустно, это печально. Алла Борисовна, вы своими собственными руками уничтожили то, что создавали столько лет - свое собственное имя», - заключил Наджиев.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что в Пугачевой что-то изменилось. По ее словам, между певицей и народом произошел раскол.

Звезда конца 1980-х - начала 1990-х годов Игорь Наджиев обвинил певицу Аллу Пугачеву в том, что она якобы подсылала бандитов артистке Валентине Легкоступовой. Об этом он заявил в интервью для издания « Аргументы и факты ».