Внук Пугачевой пожаловался на тоску по сцене

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После переезда в Соединенные Штаты Пресняков-младший впервые попробовал себя в профессии режиссера музыкальных клипов и даже начал делать успехи в этой области. Но при этом он стал скучать по музыкальным выступлениям на сцене.

По словам Никиты, сейчас он много времени тратит на скалолазание и с каждым днем демонстрирует большие успехи. Он отметил, что скалолазание требует хорошей физической подготовки и умений правильно распределять силы на протяжении всего маршрута.

Также внук Пугачевой стал поклонником экстремального вида спорта - катания на Эндуро байках. Это мотоциклы способные преодолевать практически любые препятствия.

Звездный наследник также вспомнил, как после окончания учебы в Нью-Йорке ему пришлось работать в баре за копейки. Год назад Пресняков вновь уехал в Штаты.

Ранее активисты Ассоциации патриотических сил Юга России попросили следственные органы и прокуратуру проверить Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ.

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