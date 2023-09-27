Внук Пугачевой пожаловался на тоску по сцене
Старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков, проживающий в США, начал новую жизнь на чужбине. За год за границей артист освоил скалолазание и начал заниматься экстремальными видами спорта. Об этом он рассказал в интервью kp.ru.
После переезда в Соединенные Штаты Пресняков-младший впервые попробовал себя в профессии режиссера музыкальных клипов и даже начал делать успехи в этой области. Но при этом он стал скучать по музыкальным выступлениям на сцене.
По словам Никиты, сейчас он много времени тратит на скалолазание и с каждым днем демонстрирует большие успехи. Он отметил, что скалолазание требует хорошей физической подготовки и умений правильно распределять силы на протяжении всего маршрута.
Также внук Пугачевой стал поклонником экстремального вида спорта - катания на Эндуро байках. Это мотоциклы способные преодолевать практически любые препятствия.
Звездный наследник также вспомнил, как после окончания учебы в Нью-Йорке ему пришлось работать в баре за копейки. Год назад Пресняков вновь уехал в Штаты.
Ранее активисты Ассоциации патриотических сил Юга России попросили следственные органы и прокуратуру проверить Никиту Преснякова на предмет финансирования ВСУ.
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