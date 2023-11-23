23 ноября 2023, 03:32

Внук Пугачевой напугал публику накрашенными губами

РИА «Новости»
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Певец Никита Пресняков появился на публике с необычным цветом волос и накрашенными губами. Внук исполнительницы Аллы Пугачевой опубликовал фото с макияжем и зелеными волосами в социальных сетях.

На вопрос фанатов о том, что с ним случилось, он ответил, что просто воспользовался «маской», которая кардинально изменила его образ.

После переезда в США старший сын Кристины Орбакайте отказался от дальнейшей музыкальной карьеры. Он пробует свои силы в режиссуре, занимаясь клипами. Теперь Пресняков проводит много времени с камерой и часами просиживает за монтажом.

Ранее певец признавался, что в Соединенных Штатах у него начала развиваться паранойя. Он даже испытал приступ паники на парковке из-за игрушки, которую ему подкинули неизвестные. Однако оказалось, что это старая американская традиция среди владельцев джипов.

Российского актера Никиту Преснякова и его супругу Алену Краснову ранее объявили в розыск из-за долгов, сообщал Telegram-канал Shot.

На жене обнаружили задолженность в ФНС на 80 тысяч рублей.

США Алла Пугачева
23 ноября 2023, 17:58
Михалков заявил, что не будет работать с релокантами
РИА «Новости»
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Известный кинорежиссер, народный артист РСФСР Никита Михалков заявил, что не станет работать с релокантами. Его слова привело РИА «Новости».

«Работать с ними я не хочу и не буду. Пусть работает, если кто хочет», - сказал он.

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин ранее сказал, что покинувшим Россию и поддержавшим киевский режим в будущем «обеспечен Магадан».

Парламентарий подчеркивал, что совершившие подлые поступки должны понимать, что на родине их не ждут. Политик отмечал, что речь идет о тех, кто радовался террористическим атакам на российские регионы и открыто поддерживал власти Украины.

Газета «Коммерсант» провела опрос на тему возвращения релокантов. Около 20% россиян сообщили, что таких людей не стоит впускать на территорию страны. Также примерно равное количество респондентов высказались за и против стимулирования властями возвращения релокантов.

Россия Никита Михалков
23 ноября 2023, 12:19
Джейми Фокса обвинили в пьяных домогательствах
Global Look Press
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Актер Джейми Фокс (настоящее имя — Эрик Марлон Бишоп) стал фигурантом дела о домогательствах. Американка обратилась в суд Нью-Йорка и потребовала компенсации за случай в ресторане восьмилетней давности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

Актер Джейми Фокс (настоящее имя - Эрик Марлон Бишоп) стал фигурантом дела о домогательствах. Американка обратилась в суд Нью-Йорка и потребовала компенсации за случай в ресторане восьмилетней давности. Об этом сообщил телеканал Fox News.

В ночь на 27 августа 2015 года девушка отдыхала в Catch NYC. Ее подруга заметила сидевшего через столик актера - он выпивал с ресторатором Марком Бирнбаумом. Она решила с ним сфотографироваться.

Пьяный Фокс сам подошел к их столику, сфотографировался с подругой, выхватил у истицы телефон и сделал еще несколько кадров. Он похвалил фигуру девушки, а потом схватил за руку, увел в дальний угол, обхватил за талию и полез руками под одежду. Это происходило на глазах охранника, который ничего не предпринял. Когда подошла подруга, актер отпустил девушку и отошел.

«Страдала и продолжает страдать от физических и эмоциональных травм, беспокойства, страдания, смущения и экономического ущерба», - заявила американка в своем заявлении.

Она потребовала выплатить компенсацию. Девушка подала иск за день до истечения срока действия закона штата Нью-Йорк, который позволял жертвам сексуализированного насилия подавать в суд после истечения срока давности преступления.

Во Франции арестовали 66-летнего сенатора Жоэля Геррио. Депутат обвинила его в подмешивании наркотиков и домогательствах.

США Домогательства Актеры
23 ноября 2023, 10:45
«Постоянно обо мне неправду пишут». Бари Алибасов опроверг слухи об опухоли
РИА «Новости»
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Советский и российский музыкант, музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов находится дома в кругу семьи. Он опроверг «360» слухи о госпитализации и серьезном заболевании.

«Я об этом регулярно слышу. Я, видимо, суперпопулярный, суперкрасивый, супермолодой, супермодный, суперстильный - постоянно обо мне [неправду] пишут. Но чаще, конечно, пишут что-то такое чистое и светлое», - сказал он.

Бари Алибасов подтвердил, что находится дома и чувствует себя прекрасно, пьет чай и ест лапшу. Он заявил, что проводит время с женой и собакой.

Информацию об экстренной операции по удалению опухоли опубликовал Telegram-канал Shot. У Алибасова якобы обнаружили сантиметровую кисту в репродуктивной системе. Врачи убедились, что она доброкачественная, но решили удалить новообразование и исключить риски.

Болезни Бари Алибасов Онкология
23 ноября 2023, 02:25
«Он умер». Shaman жестко ответил на предложение Шарлота о «дуэли»
РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот вызвал Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, на «творческую и музыкальную дуэль». Исполнитель довольно жестко отреагировал на это в интервью порталу StarHit.

«Насколько я знаю, он умер, а по русской православной традиции про мертвых либо хорошо, либо ничего», - пошутил Shaman.

Ранее Шарлот предложил ему устроить «дуэль», чтобы измерить вокальные диапазоны и показать «навыки умения игры, сочинения композиции».

В среду, 22 ноября, Шарлота арестовали на 13 суток в Петербурге. Его обвинили в нарушении общественного порядка. Он в присутствии незнакомых людей выкрикивал нецензурную брань, размахивал руками и приставал к прохожим.

Исполнитель недавно вернулся в Россию после эмиграции. За границей он демонстративно сжег российский паспорт. В петербургском аэропорту певца задержали.

Паспорта Россия Музыка

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