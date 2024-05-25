Внук Маргариты Тереховой опроверг ее госпитализацию

Известная исполнительница Алла Пугачева в начале 1990-х годов резко сменила свой репертуар, потому что страна находилась «на грани выживания». Об этом Teleprogramma.pro рассказала вокальный тренер и автор песен Галина Полуянова.

«Населению в 90-е годы не нужны были сложные технические песни. Нужно было что-то попроще, люди занимались собой. Поэтому в репертуаре Пугачевой появились [композиции], которые набрали популярность. К примеру, „Мадам Брошкина“ и тому подобное. Тогда у нее появился целый такой альбом», - отметила она.

Полуянова подчеркнула, что Пугачева не оставила сцену, хотя несколько раз пообещала сделать это.

«Наверное, сложно отказаться от того, чему посвящена твоя жизнь, что ты любишь и чем занимался так долго. Поэтому она записывает какие-то песни и пытается держаться на плаву», - добавила автор песен.

Ранее музыкальный критик Соседов заявил, что время Пугачевой прошло и сравнил ее творчество с «мертвецом из гроба».