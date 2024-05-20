Внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США

Вдова выдающегося поэта-песенника Николая Зиновьева, актриса Елена Борзова считает, что певица Алла Пугачева убирала с эстрады сильных певиц, в которых чувствовала конкуренток, с помощью связей. Об этом она рассказала сайту aif.ru.

Борзова утверждает, что Пугачева использовала свои связи и влияние в высших кругах для того, чтобы преградить путь коллегам, которых считала угрозой. По словам актрисы, певица Аида Ведищева была вынуждена покинуть страну из-за давления со стороны Аллы Борисовны.

«Пугачева отодвинула многих певиц, которые не хуже ее пели. Аиду Ведищеву, в частности. Которая потом уехала за границу», - поделилась она.

При этом попытки артистки подорвать карьеру Ларисы Долиной не увенчались успехом.

«Долину не удалось ей никак убрать. Пугачева считала, что она лучше нее», - пояснила актриса.

Однако некоторая популярная певица с мощным голосом, имя которой Борзова не назвала, была «стерта» с эстрады по инициативе примадонны.

Борзова добавила, что с Лаймой Вайкуле, обладающей более скромными вокальными данными, Пугачева поступила иначе. Она поддерживала с ней дружеские отношения и даже способствовала ее продвижению на сцене, потому что не видела в ней соперницу.

Ранее рок-музыкант Александр Скляр раскрыл, на что пошла Пугачева ради титула примадонны. Он отметил, что артистка была готова идти по головам, чтобы стать первой.