Внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США
Внучка певицы Софии Ротару Соня Евдокименко начала встречаться с 27-летним американцем Максом Лернером, унаследовавшим состояние от одной из самых богатых семей в США. Об этом сообщил портал Woman.ru.
Новый бойфренд 23-летней Евдокименко - обладатель выдающегося наследства. Его дедушка, Альфред Лернер, известен как американский благотворитель и основатель банковской корпорации MBNA Corporation. Состояние семьи, согласно оценкам Forbes, превышает 1,2 миллиарда долларов.
Что касается личной жизни бойфренда Евдокименко, то он предпочитает держать ее в тайне от широкой публики. Известно, что ее избранник получил образование в одном из ведущих университетов США по специализации «Международное дело» и во время учебы увлекался футболом. После завершения образования Лернер перебрался в Нью-Йорк, где впоследствии и познакомился с внучкой Ротару.
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