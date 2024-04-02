Внучка Боярского опубликовала детское фото из-за слухов об увеличении груди

«Не было у меня никогда пластических операций. Здесь мне 16», - написала Екатерина.

На снимке девушка предстала сидя за столом. На ней надета белая обтягивающая майка, подчеркивающая пышный бюст.

Екатерина ответила пользователям еще на несколько вопросов, в том числе про вес. Она рассказала, что похудела на 10 килограммов, достигнув желаемого результата в 53 килограмма.

Девушка также призналась, что в личной жизни у нее пока затишье. Екатерина иногда заводит знакомства в соцсетях, но все ограничивается лишь виртуальным общением.

«Есть у меня хорошие знакомые. Они все связаны с музыкой и, чаще всего, у нас есть общие знакомые. А из разряда: „Ты мне понравилась, пошли гулять“, то на такое я не реагирую», - объяснила она.

Ранее пластический хирург Иван Володченков заявил, что лицо певицы Аллы Пугачевой невозможно восстановить. У артистки после пластических операций перекосилось лицо и плохо открывается один глаз.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.