Внучатый племянник Пугачевой сменил фамилию

Сын ушедшего из жизни брата певицы, Евгения Пугачева, родился в 2011 году. Его взяла под крыло примадонна, однако позже мальчика усыновил водитель звезды, Игорь Польшиков. Между ребенком и семьей шофера возникли очень теплые отношения.

«Может быть, вопрос об усыновлении и не встал бы, но ребенок сам начал называть их папой и мамой. Привязанность мальчика стала главным фактором для принятия такого непростого для Пугачевой решения», - сообщил источник.

После усыновления племянник Пугачевой и сменил фамилию. Несмотря на это, общение между мальчиком и семьей Пугачевой не прекратилось. По сообщениям, ребенок продолжает навещать знаменитую тетю и проводить время в ее доме.

Кроме того, звезда отправляет водителю на воспитание ребенка около 200 тысяч рублей в месяц.