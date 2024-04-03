«Меня всегда привлекало, что в женщинах, что в мужчинах, честность, порядочность, доброта», - сказал артист.

Певец заявил, что раньше у него было представление об идеальной женщине, а теперь его нет. Лепс оставил в секрете описание девушки своей мечты, но отметил, что на внешность смотрит, но это не главное. По его словам, избранница должна быть нормальным человеком, с которым удастся создать семью.

Артист добавил, что его не смущает алчность девушек. На вопрос, можно ли считать женщину порядочной, если она жаждет выгоды от мужчины, Лепс ответил риторически.

«Мне нужны деньги! Как вы считаете, я честный и порядочный человек?» - спросил он.

Недавно Лепс расстался с 20-летней возлюбленной. По его словам, он отдыхает от отношений.