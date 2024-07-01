Внебрачный сын Пьера Нарцисса объявился в Москве

Мбоа впервые появился на публике после смерти артиста. По его словам, он общался с отцом, когда тот был еще жив.

«Я впервые об этом услышал, поскольку мне мама об этом рассказала. Я созвонился с бабушкой и с сестрой своего отца, и вот тогда я узнал», - сказал внебрачный сын.

Молодой человек добавил, что не никогда не видел певца, но он посетил похороны артиста, прошедшие в его родном Камеруне.

Месяц назад вдова певца Валерия Калачева сыграла пышную свадьбу с его лучшим другом Евгением Шахраем. Девушка добавила, что они планируют выпустить записанные Нарциссом песни.