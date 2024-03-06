Владимир Вдовиченков стал дедушкой

Внук у артиста родился 2 декабря. Пока что актер видел его только на фотографиях. Актер сказал, что ребенок похож на свою маму Вдовиченков признался, что со своим старшим сыном Леонидом, который проживает в Санкт-Петербурге и работает экскурсоводом, общается не так часто, как ему бы того хотелось. Он добавил, что пока не привык к новому статусу деда.

«Ощущения странные. Смотрю в зеркало: „Дедушка? Вроде пока не похож“, - сказал актер.

Леонид - сын артиста от второго брака с Анной Коневой. У актера также есть дочь Вероника от романа с Ольгой Филипповой, которой сейчас 18 лет. В настоящем, четвертом браке с актрисой Еленой Лядовой.

Ранее жена певца Олега Газманова заявила о пополнении в семействе. По ее словам, у мальчика темно-синие глаза, он «малюсенький и очень долгожданный».