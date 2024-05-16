Владимир Пресняков высказался об уехавшем в США сыне

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. Вроде все нормально», - отметил Владимир Пресняков.

Никита Пресняков организовал музыкальную группу, с которой они выступили перед русскоязычной публикой. Сейчас он готовится к другому концерту.

Внук певицы Аллы Пугачевой пока специализируется на популярных каверах. Однако, по мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, вряд ли певец добьется успеха в карьере в Америке , так как в России при таком покровительстве семьи он не стал большим артистом.