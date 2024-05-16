16 мая 2024, 10:57

Владимир Пресняков высказался об уехавшем в США сыне

Global Look Press
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Певец Владимир Пресняков поддерживает старшего сына Никиту, уехавшего в Соединенные Штаты. Артист выразил надежду, что наследник сможет построить успешную карьеру за рубежом, сообщило издание «7Дней».

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. Вроде все нормально», - отметил Владимир Пресняков.

Никита Пресняков организовал музыкальную группу, с которой они выступили перед русскоязычной публикой. Сейчас он готовится к другому концерту.

Внук певицы Аллы Пугачевой пока специализируется на популярных каверах. Однако, по мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, вряд ли певец добьется успеха в карьере в Америке , так как в России при таком покровительстве семьи он не стал большим артистом.

США Концерты Россия Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 мая 2024, 10:47
Бузова призналась, что ее просят петь под фонограмму
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ее и других артистов просят петь под фонограмму на съемках телешоу. Она сообщила об этом порталу «Страсти».

«Голос всегда идет со звуком, и истинное наслаждение получает мой директор и звукорежиссер, потому что он слышит все, каждый мой вдох и выдох», - сказала она.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что съемочные группы различных телепрограмм специально настаивают на том, чтобы звезды пели под фанеру. Она объяснила это тем, что им нужен качественный звук на видео.

«Если говорить о телевизионных проектах, то нас даже просят делать хороший дабл и хороший плюс-минус, чтобы зритель получал хороший звук», - пояснила Бузова.

При этом выступление под фонограмму на живых концертах сегодня не приветствуется. Певице Кристине Орбакайте из-за этого пригрозили штрафом в пять миллионов рублей.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес
16 мая 2024, 10:28
Сергей Шнуров задолжал более 4,5 млн рублей налогов
РИА «Новости»
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Лидер группы «Ленинград», рок-музыкант Сергей Шнуров должен налоговой более 4,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Шнуров зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основной деятельностью в области исполнительского искусства. Также артист занимается кинопроизводством, телевидением, радиовещанием, рекламой и организацией развлекательных мероприятий. Ранее музыкант был учредителем еще шести ООО, однако за последнее время покинул эти предприятия.

Недавно Федеральная налоговая служба выставила ему счет на сумму 4 591 764 рубля.

С начала 2022 года активность артиста на сцене заметно сократилась. Также недавно Шнуров выпустил несколько синглов, которые не завоевали большой популярности.

Ранее стало известно, что российский чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов задолжал ФНС более 300 миллионов рублей. Ведомство заблокировало счета благотворительного фонда спортсмена и связанного с ним промоушена.

Налоги Сергей Шнуров Шоу-бизнес
16 мая 2024, 03:52
Телеведущий Дибров назвал Бузову соратником и коллегой
РИА «Новости»
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Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова — его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова — петербурженка.

Ведущий также назвал певицу доказательством того, что он «на верном пути», когда «влюбляет» своих детей в легендарную группу Queen. Как когда-то сделал отец Ольги Игорь Бузов, заставив маленькую девочку петь «We Will Rock You».

«И теперь она - „We Will Rock You“. И у меня дети любят „We Will Rock You“. Значит, я на верном пути!» - заявил Дибров.

Бузова отметила 20-летие на сцене 15 мая. В честь этого события певица представила публике свою новую композицию под названием «Гамбит».

Телеведущий Дмитрий Дибров в интервью изданию News.ru заявил, что певица Ольга Бузова - его соратник и коллега. Артист подчеркнул, что Бузова - петербурженка.

Ольга Бузова Дети Интервью Дмитрий Дибров
15 мая 2024, 20:42
Дело шло два года. Адвокат — об отказе ТСЖ оплачивать иск Волочковой о потопе в квартире
Телеканал «360»
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ТСЖ «Итальянская, 4» действительно отказалось оплачивать выигранный балериной Анастасией Волочковой иск о подтоплении ее элитной квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом 360.ru рассказала адвокат артистки Марина Иоселева.

«Отказывается, да. У нас дело два года шло за счет их недобросовестного поведения. То, что они постоянно процесс затягивали, назначали всевозможные экспертизы нужные и ненужные. Сами же деньги за эти экспертизы не вносили», - поделилась юрист.

Поведение председателя ТСЖ изначально было таким - он ушел с осмотра поврежденной квартиры и не стал расписываться в акте.

«Скажем так, ТСЖ категорически не согласно нести ответственность за то, что там происходит со зданием», - подчеркнула Иоселева.

Если представитель ТСЖ и дальше будет отказываться выплачивать сумму по иску, средства попытаются взыскать через приставов, добавила адвокат.

«Пока в первой инстанции мы дело выиграли. Конечно, они пойдут в апелляцию, это 100%. Но после этого, естественно, за исполнительным документом будем в суд обращаться», - заключила Иоселева.

Суд в Петербурге встал на сторону Волочковой , чью роскошную квартиру затопило. Сама балерина сообщила, что управляющая компания должна выплатить ей около четырех миллионов рублей, но делать этого не хочет. Артистка намерена добиться справедливости.

Санкт-Петербург Суд Адвокаты Деньги Квартиры

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