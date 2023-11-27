Владимир Пресняков раскрыл главный страх своего сына Никиты

Пресняков признался, что страхи сына иногда доходили до неадекватности. И это при том, что Никита, по его словам, сделал себя сам и ни разу не попросил у родственников денег.

«Я с ним разговаривал много раз на эту тему, просил взять себя в руки, но эта тема для него тяжелая», - добавил артист.

Пресняков-старший отметил, что сын даже ник в социальных сетях сменил, чтобы его не воспринимали как наследника артистки.

Россию Никита покинул прошлой осенью, перебравшись в США. Внук Пугачевой занялся клипмейкерством. Если раньше он выступал вместе со своей группой на сцене, то сейчас занялся съемкой и монтажем клипов для других исполнителей.

Ранее Никита Пресняков напугал поклонников сменой имиджа , когда предстал с новым цветом волос и накрашенными губами. На вопрос фанатов о том, что с ним случилось, он ответил, что просто воспользовался «маской», которая кардинально изменила его образ.