Влад Бумага улетел в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина

На снимке блогер показал апартаменты, в которых будет жить. Геолокацией на фотографии был Лос-Анджелес, где сейчас бушуют разрушительные лесные пожары. Цель отъезда Влад Бумага не уточнил.

До этого блогер задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение Влада А4 оказалось очень умным и солидным.

Также представитель Кремля ознакомился с контентом миллионника и признался, что не понял причин популярности блогера.

На прямой линии Влад Бумага спросил у Путина о замедлении видеохостинга YouTube в России. Президент заявил, что это решение связано не с властями РФ, а с действиями самой платформы. Также глава государства напомнил, что YouTube нарушил российское законодательство.

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