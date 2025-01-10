10 января 2025, 11:51

Влад Бумага улетел в Лос-Анджелес после выступления на прямой линии Путина

РИА «Новости»
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Блогер-миллионник Влад А4 (известный под псевдонимом Влад Бумага) уехал из России в США. В своем Instagram* он опубликовал фото оттуда.

На снимке блогер показал апартаменты, в которых будет жить. Геолокацией на фотографии был Лос-Анджелес, где сейчас бушуют разрушительные лесные пожары. Цель отъезда Влад Бумага не уточнил.

До этого блогер задал вопрос президенту России Владимиру Путину во время прямой линии. Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, обращение Влада А4 оказалось очень умным и солидным.

Также представитель Кремля ознакомился с контентом миллионника и признался, что не понял причин популярности блогера.

На прямой линии Влад Бумага спросил у Путина о замедлении видеохостинга YouTube в России. Президент заявил, что это решение связано не с властями РФ, а с действиями самой платформы. Также глава государства напомнил, что YouTube нарушил российское законодательство.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

США Пожары Дмитрий Песков Лесные пожары Блогеры Россия YouTube Калифорния Владимир Путин
09 января 2025, 13:43
Собчак устроила фотосессию в шапке с помпонами из страусиных перьев
РИА «Новости»
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Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в необычном костюме и шапке с помпонами из страусиных перьев. Фотографии она опубликовала в соцсети Instagram*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Ведущая устроила фотосессию в сером жакете, розовой юбке-миди с перьями и лакированных сапогах на высоких каблуках. В качестве завершающего штриха в своем образе Собчак надела шапку итальянского бренда Prada. Также она сделала макияж с блестящими тенями и бордовой помадой.

«Есть вещи, мимо которых просто не можешь пройти, хотя понимаешь, что носить их тебе особо некуда», - написала журналистка.

За необычные фотографии ее раскритиковали в Сети. Некоторые пользователи оставили гневные комментарии, назвав Собчак «новогодней елкой» и «чудом в перьях».

«С жиру бесится. Когда уже возьмутся за нее», - отметил под постом один из комментаторов.

Ранее Собчак удивилась из-за реакции россиян на победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. Она выразила мнение, что радоваться из-за этого неуместно.

Фото Ксения Собчак Instagram
09 января 2025, 11:45
Канье Уэст снял голую Бьянку Цензори в ванне по особому поводу
Global Look Press
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Рэпер Канье Уэст снял новую возлюбленную Бьянку Цензори полностью обнаженной в ванне. Видео опубликовал в Instagram*.

Ролик связан с юбилеем Цензори - женщине исполнилось 30 лет. На кадрах она находилась в ванной без одежды, смотрела в камеру, положив ладони на кран. Видео отредактировали в черно-белом фильтре.

«С днем рождения самую красивую музу, вдохновляющую талантливую артистку!» - заявил рэпер.

По словам Уэста, Цензори стала потрясающей мачехой и не бросила его, когда «весь мир повернулся спиной».

Также в соцсетях появился другой ролик. На нем пара танцевала на вечеринке. Бьянка была в коротком топе с глубоким декольте и обнаженной спиной. Музыкант держал ее на руках и целовал.

Ранее Канье Уэст заявил, что хотел бы переспать с матерью Цензори. Женщина понравилась рэперу еще до женитьбы с Бьянкой.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Видео Женщины Канье Уэст Бьянка Цензори
09 января 2025, 10:24
«Какая-то потерянная». Алсу рассказала, как ей удалось пережить развод
Global Look Press
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После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певице Алсу пришлось обратиться к профессиональному психологу. Об этом артистка рассказала в рамках подкаста «Вкатит».

«Я пришла к психологу с запросом не „помогите мне развестись“, а я пришла просто какая-то потерянная, в каком-то непонятном состоянии», - призналась Алсу.

По ее словам, специалист помог ей обрести любовь и уважение к себе, а также показал новые стороны ее личности. Только когда ее внутреннее состояние изменилось, певица начала понимать, чего действительно хочет, а также прекратила сомневаться в своих силах.

Алсу добавила, что раньше считала себя неуверенной и зависимой как от людей, так и от обстоятельств. Теперь у нее появились собственные желания и цели, а также возникло понимание жизни.

Ранее звезда рассказала, что после развода с Яном Абрамовым наслаждается жизнью.

Алсу Скандалы Громкие разводы Артисты
09 января 2025, 10:03
«Только умирать». Стало известно, ради чего Пугачева готова вернуться в Россию
Global Look Press
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Певица Алла Пугачева вернется в Россию только чтобы упокоиться на родной земле. Такое заявление сделал певец Павел Зацепин в интервью газете «Аргументы и факты».

«Алла Борисовна, как я это вижу, уехала навсегда. Принципиально, жестко и этого не изменить. Из того, что она сказала обо всех - о людях, поклонниках, об этой стране, ну как бы… зачем она может сюда приехать? Только умирать», - сказал он.

Пугачева покинула Россию в 2022 году. Сейчас вместе с семьей она живет на Кипре, сообщало издание News.ru. Чета приобрела там квартиру в элитном жилом комплексе на берегу Средиземного моря. Однако семья предпочитает не раскрывать свое местоположение, чтобы скрыть переезд из Израиля.

Ранее Пугачева кинула двух крупных заказчиков с корпоративами в России из-за страха вляпаться в скандал. До этого певица попыталась вывезти из России антиквариат на сумму 20 миллионов долларов.

Среди экспонатов - картины современников Леонардо да Винчи и Рембрандта, скульптуры XVI–XIX веков, ваза для фруктов XIX века и французская люстра того же времени.

Израиль Скандалы Кипр Россия Алла Пугачева

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