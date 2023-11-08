Визит Пугачевой подтвердили в студии звукозаписи в Твери

Пугачева решила выступить в Москве за $500 тысяч

Певица Алла Пугачева вернулась к старой практике артистов, когда на заработанном во время новогодних праздников можно ни в чем себе не отказывать весь год. Как сообщил Telegram-канал Mash, одно выступление исполнительницы во время ее краткосрочного возвращения на сцену составит 500 тысяч долларов.

Эта сумма - только гонорар. В него не входят стоимость проезда, проживания и прочих условий райдера.

По словам авторов сообщения, продюсеры уже начали подбирать примадонне сессионных музыкантов. Пугачева готова к выступлениям на Кипре и в Дубае. При этом не откажется от выхода на сцену и в Москве, но при условии, что концерт пройдет в тайне, без объявлений в средствах массовой информации и съемок выступления на мобильные телефоны.

Алла Пугачева записывала «последние альбомы» и давала «последние концерты» несколько раз. Все началось еще в 1995 году, когда она выпустила альбом «Не делайте мне больно, господа» с наклейкой, что это финальная пластинка в карьере певицы.

В 2010 году Пугачева снова объявила, что добилась такого же признания, как Муслим Магомаев и расти дальше некуда. Последний крупный концерт артистка дала в 2019 году в Кремлевском дворце. Мероприятие она приурочила к своему 70-летию. После этого Пугачева выступала редко, но окончательно ушла со сцены после отъезда из России.

Но творчество она не оставила. Во время короткого возвращения домой в начале ноября она записала три новые песни на тверской студии «Салам», принадлежащей своему давнему знакомому Игорю Лалетину. Он рассказал, что артистка приехала к нему и попросила записать вокал новых произведений о любви и жизни. Продюсер подчеркнул, что записи не предназначены для тиражирования, а только для ее близкого круга.

По данным СМИ, Пугачева попала в Россию через пограничный переход в Псковской области , откуда поездом добралась до Москвы. Надолго артистка оставаться не захотела и спустя несколько дней уехала в Латвию , где уже находился ее муж Максим Галкин* и дети.

*Максим Галкин - внесен Министерством юстиции в список иностранных агентов.

Певица Алла Пугачева вернулась к старой практике артистов, когда на заработанном во время новогодних праздников можно ни в чем себе не отказывать весь год. Как сообщил Telegram-канал Mash , одно выступление исполнительницы во время ее краткосрочного возвращения на сцену составит 500 тысяч долларов.