Виновника убийства Талькова выявили по фрагменту окровавленной рубашки

Одними из наиболее привлекательных актрис признали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли. Список самых обаятельных звезд составил портал ListChallenges.

Последнюю строчку списка заняла Сальма Хайек. Актриса начала свою карьеру в Мехико, а в 1991-м переехала в США. Впервые зрители увидели ее в «Отчаянном», однако больше всего звезда прославилась благодаря главной роли в фильме «Фрида».

После Хайек в перечне оказалась актриса Кэтрин Зета-Джонс. Она еще с детства решила, что будет сниматься в кино. Актриса стала известной после роли в фильме «Маска Зорро». Также знаменитость получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана в мюзикле «Чикаго».

Тройку лидеров открыла Анджелина Джоли. Она, как и Зета-Джонс, получила «Оскар», а также стала обладательницей трех премий «Золотой глобус» и двух премий Гильдии киноактеров США. Один из самых знаменитых фильмов с Джоли - это «Мистер и миссис Смит».

На втором месте расположилась легендарная актриса Мэрилин Монро. Сначала она стала секс-символом 60-х, а потом о блондинке узнал весь мир. Больше всего популярности ей принесли две комедии «Как выйти замуж за миллионера» и «Джентльмены предпочитают блондинок».

Первое место в списке самых-самых заняла Моника Беллуччи. Актриса родилась в Италии и в юности хотела стать юристом. Однако в 16 лет звезда начала карьеру модели, а потом подалась в актрисы. В 1996 году вышел фильм «Квартира» и принес Беллуччи феноменальный успех.

Одними из наиболее привлекательных актрис признали Монику Беллуччи и Анджелину Джоли. Список самых обаятельных звезд составил портал ListChallenges.