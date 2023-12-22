22 декабря 2023, 06:06

Вина Дизеля обвинили в сексуальных домогательствах

РИА «Новости»
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Бывшая ассистентка голливудского актера Вина Дизеля обвинила его в насильственных действиях сексуального характера. Об этом сообщил телеканал CNN.

Бывшая помощника артиста Аста Джонассон подала гражданский иск в Верховный суд штата Калифорния. По ее словам, Дизель к ней приставал в гостиничном номере в Атланте, несмотря на то, что она ему четко дала понять о своем несогласии. После этого ее уволили.

Женщина также обвинила актера в создании враждебной рабочей атмосферы и незаконном увольнении. Она подала в суд и на сестру Дизеля, которая на тот момент руководила компанией One Race Productions. По ее словам, та расторгла с ней контракт буквально через несколько часов после того, как Дизель приставал к ней в отеле.

Джонассон потребовала, чтобы актера оштрафовали за каждое нарушение на 10 тысяч долларов, а также присудили и другие штрафные санкции.

Адвокат актера заявил, что Дизель не признает обвинений и полностью их отвергает.

Голливуд Секс Актеры
22 декабря 2023, 03:50
«Это было охренительное путешествие». Янковский прокомментировал финал «Слова пацана»
РИА «Новости»
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Актер Иван Янковский прокомментировал финальную серию «Слова пацана. Кровь на асфальте», поблагодарив зрителей, которые смотрели и сопереживали героям. Об этом сообщило издание «Вокруг ТВ».

«Шагаем вместе с Зимой в прекрасное светлое будущее. Спасибо всем, это было охренительное путешествие. Спасибо, что смотрели, спорили, плакали и осуждали», - написал актер.

Фотография собрала 75 тысяч «лайков» за пару часов, а также больше тысячи комментариев. Пользователи написали, что судьба героев все-равно не до конца ясна, есть недосказанность.

Писатель Роберт Гараев признался, что предсказывал популярность слова «чушпан» (чужак) задолго до выхода сериала Жоры Крыжовникова.

Ранее журналисты указали на различия между финалом «Слова пацана» и «слитой» версией. Финальная серия картины стала доступна на видеоплатформах утром в четверг, 21 декабря.

В пресс-службе онлайн-кинотеатра Wink рассказали, что режиссер картины внес авторские изменения в финальные эпизоды сериала. Так, седьмую серию доработали лишь частично, а восьмую пересняли.

Сериалы Россия Актеры
22 декабря 2023, 02:48
Названа вероятная причина смерти актера из сериала «СашаТаня» Найдовича
РИА «Новости»
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Друзья покойного актера Егора Найдовича, сыгравшего в сериале «СашаТаня», рассказали, что он долго и тяжело болел. Предположительно, у него был рак. Об этом сообщила «Комсомольская правда».

«Он действительно был еще очень молод. Думаю, что были проблемы с сердцем», - предположил музыкант Илья Пищенко.

Другие друзья актера также отметили, что Найдович в последнее время тяжело болел. По словам актера Александра Буянова, игравшего в сериале «Молодежка», говорили, что у него рак, но не уточняли, какой именно.

Знакомые покойного актера при этом не подтвердили, что он Найдович злоупотреблял спиртными напитками из-за отсутствия ролей в последнее время. в октябре сам артист писал о том, что долгое время находился в больнице, и говорил о большом творческом энтузиазме.

Егора Найдовича нашли мертвым в московской квартире 20 декабря. Актер арендовал вместе с знакомым трехкомнатную квартиру на улице Академика Комарова. Последний и обнаружил его тело на кровати, когда вернулся домой с женой. По словам соседа, последнее время Найдович получал мало ролей, много времени посвящал написанию сценариев, а также якобы пристрастился к алкоголю.

Смертность Сериалы Актеры
22 декабря 2023, 02:04
Квартиру Андрея Урганта затопило в Петербурге
РИА «Новости»
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Актер и телеведущий Андрей Ургант рассказал о затоплении своей квартиры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил телеканал 78.ru.

«Я полагаю, что раз так интенсивно сбрасывали лед, то, я думаю, что пробили крышу, в очередной раз», - предположил артист.

По его словам, об аварии ему сообщили соседи, которые также пострадали от действий коммунальщиков. Ургант добавил, что точную причину затопления смогут определить эксперты.

Телеведущий также зашел к соседям, проживающим этажом ниже, чтобы оценить, насколько их квартира пострадала из-за коммунальной аварии. Он переживал, что семья может оказаться малоимущей.

Ургант добавил, что планирует обратиться в аварийные службы, но не сильно на них рассчитывает, так как обычно они на жалобы не реагируют.

Издание также отметило, что квартиру Урганта за день затопило уже четыре раза.

Ранее Андрей Ургант заявил, что программу «Вечерний Ургант» закрыли «на всякий случай». По его словам, развлекательная передача была неуместна в период боевых действий. При этом добавил, что не знает, уволен ли его сын с Первого канала, но «сам себя он не увольнял».

Санкт-Петербург Актеры Телевидение
22 декабря 2023, 01:33
«Позор года». Певец Лепс раскритиковал артистов за нападки на Shaman
РИА «Новости»
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Российский певец Григорий Лепс осудил исполнителей, отказавшихся выступить на одной сцене с Ярославом Дроновым, известным как Shaman, на шоу «Песня года». Он назвал такое поведение позором, сообщил «Царьград».

Во время финальной песни музыканта проигнорировали некоторые артисты, в частности, Филипп Киркоров, Александр Ревва, Валерия и Полина Гагарина. Леонид Агутин вообще отказался выйти с ним на одну сцену.

«Петь с ним - это словно пропахнуть беляшами в кремлевской столовой», - заявил певец.

При этом никого из них не смутил тот факт, что они выступали в Кремлевском дворце и на государственном телевидении.

Лепс не стал молчать и вступился за Дронова, которого назвал профессионалом своего дела. Артистам, которые отказались с ним петь, посоветовал молчать насчет патриотизма, если они еще ни разу не выступали перед российскими солдатами на передовой.

«Это позор года», - высказался об их поведении Лепс.

Ранее RT изучил райдер Григория Лепса , готового спеть в России за 8,5 миллиона рублей. Выяснилось, что певец согласен добираться на поезде. Если время в пути займет больше 12 часов, то музыкальный коллектив полетит самолетом. Что касается проживания, то пятизвездочный люкс, а в гримерке должны быть сырые яйца и качественная туалетная бумага.

Песни Музыка Патриотизм Shaman

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