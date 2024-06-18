18 июня 2024, 12:05

Виллу Софии Ротару в Крыму предложили переделать под санаторий для участников СВО

Global Look Press
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Общественное движение «Ветераны России» обратилось к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой изъять особняк певицы Софии Ротару в Крыму. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, бывшая больница Роффе, построенная в XIX веке в Ялте, оказалась во владении артистки еще в 1996 году всего за 500 долларов. Здесь Ротару возвела бутик-отель «Вилла София». Сейчас его стоимость оценивается в два миллиарда рублей.

«Ветераны России» предположили, что певица купила здание с нарушением закона. Общественники попросили переделать виллу под госпиталь и санаторий для участников СВО.

Попытки национализировать отель идут с начала спецоперации. Сперва там предлагали сделать Дворец бракосочетания, но потом вопрос застопорился.

Ранее стало известно, что внучка Ротару начала встречаться с наследником одной из богатейших семей США. Его дедушка известен как основатель банковской корпорации MBNA Corporation.

Крым Россия Недвижимость Шоу-бизнес София Ротару
18 июня 2024, 13:07
Сыгравший Гэндальфа во «Властелине колец» актер попал в больницу
Global Look Press
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Британский актер театра и кино Иэн Маккеллен, известный по роли Гэндальфа в фильмах «Властелин колец» и «Хоббит», попал в больницу. Его госпитализировали после падения со сцены во время спектакля Player Kings в лондонском театре Ноэла Кауарда, сообщило издание Mirror.

«Легендарный актер потерял равновесие во время напряженной сцены боя и упал со сцены», - говорится в сообщении.

Публику пришлось выводить из театра, спектакль отменили. По словам очевидца, он слышал, как упавший актер кричал: «Помогите мне, помогите мне».

Информации о серьезности полученной актером травмы не поступало. Врачи заверили, что артист быстро выздоровеет. Сейчас он находится в хорошем настроении.

Издание отметило, что зрители выразили обеспокоенность по поводу произошедшего и пожелали артисту скорейшего восстановления.

Больницы Спектакль Театры Актеры Властелин колец
18 июня 2024, 11:40
Умер музыкант и продюсер Пол Спенсер
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На 54-м году жизни не стало музыканта и продюсера Пола Спенсера. Об этом сообщило издание The Sun.

Причиной смерти стал рак прямой кишки. О дате и месте похорон не сообщается.

«Он был позитивным до конца, но это была единственная битва, в которой он больше не мог сражаться. Он оставил после себя прекрасное музыкальное наследие и много счастливых воспоминаний для многих людей», - написала семья музыканта в социальных сетях.

К Полу Спенсеру пришла слава в 1997 году, когда он был в составе танцевального трио Dario G. Их хит Synchyme поднялся на призовые места в десятке чартов. Коллектив также добился успеха с песней Carnaval de Paris, записанной для чемпионата мира по футболу 1998 года во Франции. Музыкант выпустил 15 синглов и три альбома под названием группы.

В 2023 году музыкант сообщил, что у него обнаружили рак прямой кишки четвертой стадии. Он регулярно писал о своем состоянии в социальных сетях.

Песни Музыка Рак
18 июня 2024, 02:53
Леди Гага начала подготовку к свадьбе после слухов о беременности
РИА «Новости»
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Слухи о возможной свадьбе певицы Леди Гаги появились после того, как ее заметили на прогулке в Лос-Анджелесе с кольцом на безымянном пальце левой руки. Об этом сообщило издание Super.ru.

Более пяти лет певица состоит в отношениях с финансовым предпринимателем Майклом Полански. Многие поклонники все это время строили теории о свадьбе. Недавно источник, близкий к звездной паре, подтвердил, что торжество скоро состоится.

Исполнительница уже предупредила друзей и родственников о скорой свадьбе. Вероятно, церемонию проведут в частном режиме - в доме Леди Гаги и Майкла Полански в Малибу.

Ранее в СМИ обсуждали кадры, на которых Леди Гагу запечатлели с округлившимся животом. Многие поклонники предположили, что певица беременна.

Также на пальце звезды удалось рассмотреть массивное помолвочное кольцо с бриллиантом.

Свадьбы Песни Отношения Музыка Шоу-бизнес
17 июня 2024, 23:23
«Жрать нечего». Шуре пришлось жить с проституткой в Москве
РИА «Новости»
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Певец Шура в 90-е годы какое-то время жил у проститутки и даже бомжевал. Такое признание он сделал в эфире «Шоу Воли»на телеканале ТНТ.

По словам Шуры, когда он только переехал в Москву, ему даже приходилось бомжевать и ночевать в Ботаническом саду. Потом певец подселился к проститутке и жил у нее в квартире шесть месяцев.

По словам звезды, девушка неожиданно исчезла, оставив дома собаку породы пекинес. Артист в то время еле сводил концы с концами, поэтому такой поворот событий его не устроил.

«Мне пекинес достался. А мне самому жрать нечего», - вспомнил Шура.

Ранее Шура заявил, что не мог произносить длинные слова после перенесенного микроинсульта. Серьезные проблемы со здоровьем у артиста произошли в конце 2023 года. У музыканта случился микроинсульт во время гастролей в Крыму.

После этого его перевезли на лечение в Москву.

Певец Шура в 90-е годы какое-то время жил у проститутки и даже бомжевал. Такое признание он сделал в эфире «Шоу Воли» на телеканале ТНТ.

Песни Москва Шоу-бизнес

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