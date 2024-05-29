Виллу Алсу и ее мужа в Крыму присмотрел покупатель

По данным издания, роскошный особняк построил отец певицы 15 лет назад в поселке Вязовая Роща под Севастополем.

Вместе с тем он отремонтировал местный ФАП и открыл магазин «Алая роза». Местные жители рассказали журналистам, что последний раз Алсу и ее отца видели на полуострове до 2014 года. Затем виллу переоборудовали в гостиницу.

Mash уточнил, что в здании, которое продают за 800 миллионов рублей, есть все для комфортной жизни: от кинозала до конюшни и вертолетной площадки.

Риелторы сообщили изданию, что певица и ее супруг выставили на продажу виллу еще в 2021 году. Они добавили, что новым собственникам придется потратить еще 100 миллионов рублей на реконструкцию обветшалого здания.

На днях Алсу подала на развод с мужем. Им предстоит через суд поделить два особняка и две элитные квартиры.