Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт

«У меня дочка манегастка, у нее монакский паспорт. У нее нет гражданства России пока. И я очень хочу ей сделать российский паспорт», - заявила Боня.

Телеведущая также опровергла слухи о том, что ее якобы хотят выгнать из Монако. По ее словам, это невозможно, так как дочь является гражданкой Монако.

Ранее Боня изменила образ перед Каннским кинофестивалем. Она перекрасилась в пепельную блондинку. Фанаты сразу же сравнили телеведущую с актрисой Анджелиной Джоли, на которую она стала похожа с новой прической.