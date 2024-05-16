16 мая 2024, 11:39

Виктория Боня заявила о желании сделать дочери российский паспорт

Global Look Press
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Блогер и телеведущая Виктория Боня хочет сделать для 12-летней дочери Анджелины российский паспорт. О своем намерении она рассказала в разговоре с журналистами. Ее слова передал портал News.ru.

«У меня дочка манегастка, у нее монакский паспорт. У нее нет гражданства России пока. И я очень хочу ей сделать российский паспорт», - заявила Боня.

Телеведущая также опровергла слухи о том, что ее якобы хотят выгнать из Монако. По ее словам, это невозможно, так как дочь является гражданкой Монако.

Ранее Боня изменила образ перед Каннским кинофестивалем. Она перекрасилась в пепельную блондинку. Фанаты сразу же сравнили телеведущую с актрисой Анджелиной Джоли, на которую она стала похожа с новой прической.

Паспорта Виктория Боня Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:30
Мариам Мерабова заявила, что не простит Аллу Пугачеву
РИА «Новости»
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Певица Мариам Мерабова объяснила, почему россиянам не нужно не прощать артистку Аллу Пугачеву. Она рассказала об этом в интервью порталу «Абзац».

Певица напомнила, что примадонна назвала свою аудиторию «холопами» и «рабами», а также ставила крайне высокие цены на билеты на концерты. По мнению Мерабовой, прощать это не нужно.

«[Они] простят, к сожалению, а нельзя. Я бы не простила, например», - заявила артистка.

При этом певица не разделяет гнева Пугачевой по отношению к россиянам и не видит причин оскорблять соотечественников.

«Почему ты их назвала холопами и рабами? Потому что они любят свою Родину и не сомневаются, что их Родина права? Потому что ты ее не любишь?» - обратилась к примадонне Мерабова.

Накануне певица раскритиковала выступления бородатых женщин на Евровидении. Она считает, что таким артистам лучше петь в караоке для своих друзей.

Отношения Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 мая 2024, 11:26
Стало известно, сколько платят Шнурову за 45-минутный концерт
Global Look Press
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Лидеру группы «Ленинград» Сергею Шнурову платят за концерты десятки миллионов рублей. Одна минута выступления рокера оценивается почти в 800 тысяч рублей, сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, за 45-минутный концерт на корпоративе или частной вечеринке Шнуров просит около 350 тысяч евро, что составляет почти 34,7 миллиона рублей или 772 тысячи рублей за минуту.

Журналисты уточнили, что за такой гонорар артист исполнит хит «Лабутены», WWW и остальные песни группы.

При этом Шнуров избирателен с предложениями, он согласится выступить при условии, что ему предоставят трансфер, оборудование, а также устроит публика.

Несмотря на такие гонорары, фронтмен «Ленинграда» оказался в долгах. Как выяснилось, он не заплатил налоговой свыше 4,5 миллиона рублей.

Концерты Музыка Зарплаты Сергей Шнуров Шоу-бизнес
16 мая 2024, 10:57
Владимир Пресняков высказался об уехавшем в США сыне
Global Look Press
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Певец Владимир Пресняков поддерживает старшего сына Никиту, уехавшего в Соединенные Штаты. Артист выразил надежду, что наследник сможет построить успешную карьеру за рубежом, сообщило издание «7Дней».

«Конечно, я общаюсь, это же мой сын… Он пытается что-то делать, да. Хочу, чтобы все получилось. Вроде все нормально», - отметил Владимир Пресняков.

Никита Пресняков организовал музыкальную группу, с которой они выступили перед русскоязычной публикой. Сейчас он готовится к другому концерту.

Внук певицы Аллы Пугачевой пока специализируется на популярных каверах. Однако, по мнению музыкального критика и продюсера Павла Рудченко, вряд ли певец добьется успеха в карьере в Америке , так как в России при таком покровительстве семьи он не стал большим артистом.

США Концерты Россия Музыка Алла Пугачева Шоу-бизнес
16 мая 2024, 10:47
Бузова призналась, что ее просят петь под фонограмму
РИА «Новости»
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Телеведущая и певица Ольга Бузова призналась, что ее и других артистов просят петь под фонограмму на съемках телешоу. Она сообщила об этом порталу «Страсти».

«Голос всегда идет со звуком, и истинное наслаждение получает мой директор и звукорежиссер, потому что он слышит все, каждый мой вдох и выдох», - сказала она.

Исполнительница хита «Мало половин» призналась, что съемочные группы различных телепрограмм специально настаивают на том, чтобы звезды пели под фанеру. Она объяснила это тем, что им нужен качественный звук на видео.

«Если говорить о телевизионных проектах, то нас даже просят делать хороший дабл и хороший плюс-минус, чтобы зритель получал хороший звук», - пояснила Бузова.

При этом выступление под фонограмму на живых концертах сегодня не приветствуется. Певице Кристине Орбакайте из-за этого пригрозили штрафом в пять миллионов рублей.

Ольга Бузова Телевидение Шоу-бизнес

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