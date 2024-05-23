23 мая 2024, 13:21

Виктория Боня приняла участие в экстремальном шоу

РИА «Новости»
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Блогер и телеведущая Виктория Боня поучаствовала в новом сезоне экстремального шоу «Выжить в Дубае. Возвращение» на телеканале ТНТ. Об этом сообщает Super.

По информации издания, звезда будет бороться за победу вместе с певцом Торнике Квитатиани, актрисой Надеждой Сысоевой и ее бойфрендом, спортсменом Сашей Стоуном.

Боня призналась, что смотрела предыдущие два сезона шоу. Особенно ей запомнился проект в Самарканде.

«Я очень люблю такие шоу на испытания. Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», - призналась Боня.

Кто еще появится в шоу, пока неизвестно. Призовые за победу составят 10 миллионов рублей. За них будут бороться 14 участников: 7 из звездной команды и 7 из народной.

Ранее бывшая участница «Дома-2» перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.

Телевидение Виктория Боня Шоу-бизнес
23 мая 2024, 13:48
«Певица всей нашей страны». Катя Лель назвала Пугачеву легендой
Global Look Press
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Певица Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой после выхода ее новой песни «Ложный стыд» и заявила, что примадонна может делать все, что хочет. Об этом артистка сказала в беседе с NEWS.ru.

Свое мнение певица выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что примадонна не должна задумываться, выпускать ли ей новые песни, и может чувствовать себя свободно.

«Алла Борисовна - гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает] что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», - поделилась Лель.

Накануне Пугачева выложила на своем YouTube-канале клип на песню «Ложный стыд». В ней лирическая героиня песни просит возлюбленного не забывать о ней.

Песни Музыка Алла Пугачева
23 мая 2024, 12:48
Дочь Джуда Лоу засветила грудь на красной дорожке в Каннах
Global Look Press
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Модель Айрис Лоу, дочь знаменитых актеров Джуда Лоу и Сэди Фрост, посетила 77-й ежегодный Каннский кинофестиваль в провокационном наряде. Об этом сообщило издание Daily Mail.

На красную ковровую дорожку набережной Круазетт в Каннах Лоу надела элегантное белое платье с открытым плечом, прозрачным лифом и асимметричной мини-юбкой, отказавшись от бюстгалтера. Ее наряд дополняли стильный кожаный пояс и высокие сапоги на шпильке из черной замши. В качестве аксессуаров модель выбрала простые серебряные серьги-кольца и набор гармонирующих колец.

Ее макияж включал песочные тени для век, персиковые румяна и коралловую помаду. Короткие светлые волосы Лоу были уложены в легкие волны.

Модель Белла Хадид также показала обнаженную грудь в «голом» платье на Каннском фестивале. Она надела коричневые туфли на высоких каблуках в тон наряду, золотые серьги и несколько колец.

Модели Фестивали
23 мая 2024, 11:58
Настя Ивлеева кардинально сменила имидж
РИА «Новости»
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Блогер Анастасия Ивлеева кардинально сменила имидж. Она перекрасилась из блондинки в брюнетку и поделилась снимком с поклонниками в социальных сетях.

«Была Настюшка опасность. Стала Анастасия бухгалтер», - прокомментировал один из пользователей.

Этот пост стал первым после того, как блогер удалила все свои публикации в Instagram*. Она почистила оба аккаунта, на которые подписаны в общей сложности больше 25 миллионов человек. Позже она призналась, что удалила записи из-за страха.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена Под своей фотографией она не оставила подписи, но фанаты не скупились на сообщения. Всего за час после публикации пост собрал тысячу комментариев.

Некоторые подписчики выразили восторг по поводу новой прически Ивлеевой и признались, что скучали по ее публикациям, а другие критиковали изменения в образе звезды.

Фото Блогеры Анастасия Ивлеева Красота
23 мая 2024, 11:27
Музыкант Чарли Колин умер, поскользнувшись в душе
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Музыкант и основатель группы Train Чарли Колин скончался в возрасте 58 лет из-за трагической случайности. Он упал в душе и умер. Об этом сообщило издание ТМZ.

Инцидент произошел, когда басист известного рок-коллектива присматривал за домом друга в Брюсселе. Принимая душ, музыкант поскользнулся, упал и получил несовместимую с жизнью травму.

Точную дату смерти музыканта пока не установили. Его тело обнаружили через пять дней, когда владельцы дома вернулись.

Эта новость шокировала всех близких Колина. Участники группы Train также выразили свои соболезнования в социальных сетях и подчеркнули значимость вклада музыканта в развитие и успех коллектива. Они отметили, что его влияние на музыку и на людей останется в их памяти, и назвали музыканта легендой.

«В моем сердце для него всегда найдется теплое местечко. Я всегда пытался приблизить его к себе, но у него было собственное видение. Ты легенда, Чарли. Иди, очаруй этих ангелов», - отметил один из музыкантов, Пэт Монахан.

Музыка Шоу-бизнес

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