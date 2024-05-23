Виктория Боня приняла участие в экстремальном шоу

По информации издания, звезда будет бороться за победу вместе с певцом Торнике Квитатиани, актрисой Надеждой Сысоевой и ее бойфрендом, спортсменом Сашей Стоуном.

Боня призналась, что смотрела предыдущие два сезона шоу. Особенно ей запомнился проект в Самарканде.

«Я очень люблю такие шоу на испытания. Это возможность в искусственных рамках попробовать себя в разных ипостасях и понять, в чем твоя сила», - призналась Боня.

Кто еще появится в шоу, пока неизвестно. Призовые за победу составят 10 миллионов рублей. За них будут бороться 14 участников: 7 из звездной команды и 7 из народной.

Ранее бывшая участница «Дома-2» перенесла поездку на Каннский кинофестиваль. Она призналась, что выбрала мероприятие в Дубае, где будут богатые иностранцы.