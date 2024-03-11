Виктория Боня осталась без жилья в Монако

Звезда отсутствовала в Монако почти полгода из-за проблем с оформлением вида на жительство (ВНЖ). Прошлым летом Боне нужно было продлить документы, но она не сделала этого, из-за чего не смогла вернуться после пластической операции.

Когда проблемы с документами разрешились, телеведущая вновь приехала в Монако. Там она обнаружила, что ее съемные апартаменты выставили на продажу. Владельцы жилья планируют выручить за продажу 3,19 миллиона евро.

Но и тут всплыл интересный факт. Оказывается, местоположение квартиры девушка дала не совсем точное: она находится не в самом Монако, а в маленьком городке Кап-Д’ай, который расположен на юге Франции в четырех километрах от княжества. Добраться до Монако оттуда можно за 15 минут на транспорте.

Ранее Виктории Боне предложили деньги за интим. Девушка заявила, что была шокирована обещанной суммой.