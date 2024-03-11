11 марта 2024, 18:01

Виктория Боня осталась без жилья в Монако

Global Look Press
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Известная российская телеведущая и блогер Виктория Боня осталась без дома в Монако. Когда она приехала в страну, обнаружила, что арендованная ею жилплощадь выставлена на продажу. Об этом сообщил Telegram-канал «Светский хроник».

Звезда отсутствовала в Монако почти полгода из-за проблем с оформлением вида на жительство (ВНЖ). Прошлым летом Боне нужно было продлить документы, но она не сделала этого, из-за чего не смогла вернуться после пластической операции.

Когда проблемы с документами разрешились, телеведущая вновь приехала в Монако. Там она обнаружила, что ее съемные апартаменты выставили на продажу. Владельцы жилья планируют выручить за продажу 3,19 миллиона евро.

Но и тут всплыл интересный факт. Оказывается, местоположение квартиры девушка дала не совсем точное: она находится не в самом Монако, а в маленьком городке Кап-Д’ай, который расположен на юге Франции в четырех километрах от княжества. Добраться до Монако оттуда можно за 15 минут на транспорте.

Ранее Виктории Боне предложили деньги за интим. Девушка заявила, что была шокирована обещанной суммой.

Блогеры Виктория Боня
11 марта 2024, 18:45
«Все ждут, что я расклеюсь». Брежнева впервые рассказала о разводе
Global Look Press
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Певица Вера Брежнева в интервью Динаре Сатжан призналась, что сильно переживала развод с композитором Константином Меладзе полтора года. Артистка добавила, что дала себе возможность погрустить, но не стала задерживаться в состоянии жертвы.

По словам Брежневой, она восприняла сложный период как жизненный урок и решила двигаться дальше.

«Я выбираю любить себя и идти вперед. Иногда даже вопреки. Все ждут, что я расклеюсь, буду слабой, буду сидеть и причитать: как было раньше хорошо, а вот сейчас плохо», - сказала певица.

Брежнева добавила, что в моменты печали всегда ставит себе временной предел, чтобы не застревать в состоянии жертвы надолго. Кроме того, она уточнила, что самое главное - это быть у себя на первом месте.

Певица подчеркнула, что у нее были сложности, в том числе и в обычной бытовой жизни, которая не попадает в кадр. Если что-то шло не так, она какое-то время могла погрустить, но не перебарщивала, потому что состояние жертвы, по ее словам, - это деградация.

Ранее Брежнева показала фото дочери , которую родила в 19 лет. В посте певица призналась, что скучает по ней.

Интервью Вера Брежнева
11 марта 2024, 18:22
«Теперь пою за еду». Лолита рассказала о том, как расплатилась в ресторане
Global Look Press
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После скандала с «голой» вечеринкой певица Лолита Милявская осталась без работы: телеканалы и организаторы концертов объявили ей бойкот. Однако звезда эстрады старается не унывать и с иронией относится к ситуации. Так, она выложила видео на своей странице в соцсети, где показала, как расплатилась в ресторане при помощи песни.

После скандала с «голой» вечеринкой певица Лолита Милявская осталась без работы: телеканалы и организаторы концертов объявили ей бойкот. Однако звезда эстрады старается не унывать и с иронией относится к ситуации. Так, она выложила видео на своей странице в соцсети , где показала, как расплатилась в ресторане при помощи песни.

На днях Лолита ходила в ресторан вместе с дизайнером Игорем Гуляевым. Увидев меню, артистка подчеркнула, что блюда очень дорогие. Когда к ним подошел официант, она шутливо предложила ему расплатиться песней. Тот охотно согласился. Вместе с молодым человеком они исполнили одну из ее композиций.

«Теперь пою за еду. Прочла заметку в прошлом уважаемом издании. Решила попробовать, и прокатило. Замечательному официанту огромное спасибо», - написала артистка.

Ранее Лолите предложили единственный способ вернуться на сцену. Чтобы загладить вину за участие в «голой» вечеринке, ей посоветовали заняться благотворительностью.

Лолита Милявская
11 марта 2024, 16:48
Пластический хирург рассказал, какие операции делала Пугачева
РИА «Новости»
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Певица Алла Пугачева неоднократно прибегала к услугам пластической хирургии, что помогало ей на протяжении многих лет скрывать признаки старения кожи. Пластический хирург Александр Умнов назвал Life.ru все операции Примадонны.

По его словам, многочисленные вмешательства все же не смогут скрыть признаки старения включая утрату упругости и истончение кожи. Он обнаружил на лице Пугачевой следы различных операций.

«Блефаропластики (изменение формы века и разреза глаз), броулифт (подтяжка бровей), эндотиновый лифтинг (подтягиваются брови, щеки, шея), подтяжки лица, убирающие морщины и складки лица, липосакция шеи», - перечислил он.

Телеведущей Екатерине Андреевой тоже удается сохранять молодость благодаря инъекциям. А вот Ида Галич заявила, что отказалась от процедуры по увеличению губ.

Алла Пугачева Пластические операции
11 марта 2024, 16:26
Кейт Миддлтон извинилась за редактирование семейной фотографии
Global Look Press
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Супруга наследника британского престола принца Уильяма Кейт Миддлтон извинилась за публикацию отредактированной фотографии с детьми, которая вызвала резонанс среди общественности и новостных агентств. Она написала об этом на странице Кенсингтонского дворца в соцсети X.

За день до этого принцесса Уэльская поблагодарила всех за поддержку в течение последних двух месяцев, прикрепив фото, где она сидит на стуле в окружении трех своих детей. Позднее ведущие мировые новостные агентства начали удалять из фотостока кадр, опасаясь, что он был отредактирован.

«Как и многие фотографы-любители, я действительно время от времени экспериментирую с редактированием. Я бы хотела принести свои извинения за любое замешательство, вызванное семейной фотографией, которой мы вчера поделились. Я надеюсь, что все празднующие очень хорошо провели День матери», - написала Миддлтон.

Пользователи обратили внимание на то, что на фото запястье принцессы Шарлотты и рукав ее кофты выглядели странно. Некоторых также насторожил неестественный ботинок девочки. Другие обратили внимание на отсутствие обручального кольца на левой руке Миддлтон.

В конце января Кейт Миддлтон выписали из больницы после полостной операции брюшной полости. Восстановление королевской особы протекало хорошо, однако предполагалось, что она не будет принимать участие в официальных мероприятиях до Пасхи, которую в этом году отмечают 5 мая.

Дети Соцсети Королевская семья Британии

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