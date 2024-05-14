14 мая 2024, 16:38

Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннами

Global Look Press
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Телеведущая Виктория Боня решила кардинально сменить имидж перед Каннским кинофестивалем и стала пепельной блондинкой. Результат своего преображения она показала в своем Telegram-канале.

Недавно Боня решила покинуть Россию и наконец-то отправиться «домой, в Монако». Она посетовала на сложности в получении шенгенской визы.

Актриса Марина Федункив тоже поразила поклонников внешним видом. Она сильно похудела. Некоторые заподозрили, что актриса сделала пластическую операцию.

«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю и решила сменить образ. На следующей неделе уже лечу в Канны», - поделилась она.

Поклонникам очень понравился новый образ телеведущей. Многие отметили, что Боня стала похожа на актрису Анджелину Джоли или модель Алену Шишкову.

«Огонь! Просто ослепительна. Помолодела», - написали телеведущей фанаты.

Виктория Боня Красота Шоу-бизнес
14 мая 2024, 17:58
Жену «русского Серкана Болата» избила его партнерша по сериалу
РИА «Новости»
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Елену Еременко, супругу актера Никиты Волкова, известного благодаря роли Сергея Градского в российской адаптации турецкого сериала «Постучись в мою дверь», избила его коллега по проекту Лиана Гриба. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации издания, это произошло 9 декабря на Даниловской мануфактуре в Москве. Женщины повздорили на вечеринке по случаю завершения половины съемочного процесса сериала «Постучись в мою дверь».

Гриба утверждала, что между ней и Волковым на площадке вспыхнули настоящие чувства. Жена актера в ответ отшутилась.

«Лиана, успокойся! Где ты, а где я!» - сказала Еременко.

В ответ на это Гриба плеснула ей в лицо вино из стакана и набросилась на девушку. У пострадавшей обнаружили черепно-мозговую травму и сотрясение мозга, ссадины и ушибы.

Ремейк турецкого сериала «Постучись в мою дверь» вышел 12 февраля.

Волков признался , что не смотрел оригинальную версию.

Сериалы Кино Актеры
14 мая 2024, 17:03
«Такая бесстыжая!» Довлатова рассказала, как ходила голой в баню
РИА «Новости»
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Актриса и телеведущая Алла Довлатова на отдыхе ходила в общественную баню без купальника. В своем Instagram* она опубликовала соответствующее фото из парилки.

На снимке артистка предстала почти голой, прикрывшись полотенцем. Она пояснила, что во время отдыха в Сочи ходила ежедневно в инфракрасную сауну, отметив, что там банные комплексы разделены на мужские и женские. По этой причине артистка, не стесняясь, посещала парилку без купальника.

«Мои младшие дочки, которые были со мной, на меня все время шикали, что все в купальниках, а я единственная такая бесстыжая! На все мои увещевания, что в женской бане - это норма, они со мной не соглашались. К консенсусу мы так и не пришли», - призналась она.

Довлатова также откровенно рассказывает о перенесенных пластических операциях. Она поделилась с пользователями в соцсетях, что сделала эндоскопическую подтяжку лба и век и ультразвуковую подтяжку подбородка.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Актеры Красота
14 мая 2024, 16:48
Волочкова показала стоматологу шпагат в его кабинете
РИА «Новости»
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Бывшая прима-балерина Большого театра Анастасия Волочкова продолжает удивлять публику своей растяжкой. В своем Instagram* она разместила фото со шпагатом в стоматологическом кресле.

Волочкова уже садилась на шпагат в кабинете у стоматолога. Однако в этот раз для фотосессии артистка выбрала очень короткие провокационные шорты.

На снимке она сидит в шпагате в стоматологическом кресле, прикрывая лицо руками. При этом врач, возможно, от смущения, предпочел смотреть в медицинский аппарат.

«Это первый доктор в моей жизни, который ни разу не нанес мне боли ни на миг», - подписала снимок Волочкова.

Комментарии к посту с фотографиями балерина решила закрыть.

Недавно Волочкова обиделась на поклонников , которые обвинили ее в переборе с ретушью фотографий. Не выдержав критики в свой адрес, она назвала пользователей «козлинами».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Фото Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
14 мая 2024, 16:28
Звезде «Людей Икс» удалили матку, грудь и яичники
Global Look Press
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Актриса из киноленты «Люди Икс: Апокалипсис» Оливия Манн продолжает бороться с онкологией. В интервью Vogue она рассказала, что из-за болезни ей пришлось удалить матку и молочные железы.

Манн пояснила, что сначала принимала лекарства, которые препятствуют выработке женского гормона эстрогена, чтобы остановить развитие опухоли.

Однако схема такого лечения обессилила актрису - она практически не вставала с постели. Спустя какое-то время ее трехлетний сын Малькольм на вопрос знакомых о маминой работе указал на кровать. После этого Манн обратилась к врачам с просьбой заменить медпротокол.

В итоге актрисе пришлось согласиться на удаление матки, фаллопиевых труб и яичников.

«Подруга друга, перенесшая рак груди, стала для меня своего рода проводником. Я ценю ее прямоту, она ничего не приукрашивает - мне просто нужен кто-то, кто скажет, на что будет похож этот опыт», - поделилась Манн.

Рак у актрисы выявили прошлой весной. Первое время она скрывала свой диагноз, чтобы люди не видели ее беспокойство.

Болезни Кино Актеры Онкология

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