Виктория Боня кардинально сменила имидж перед Каннами

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Недавно Боня решила покинуть Россию и наконец-то отправиться «домой, в Монако». Она посетовала на сложности в получении шенгенской визы.

Актриса Марина Федункив тоже поразила поклонников внешним видом. Она сильно похудела. Некоторые заподозрили, что актриса сделала пластическую операцию.

«Готовлюсь к Каннскому кинофестивалю и решила сменить образ. На следующей неделе уже лечу в Канны», - поделилась она.

Поклонникам очень понравился новый образ телеведущей. Многие отметили, что Боня стала похожа на актрису Анджелину Джоли или модель Алену Шишкову.

«Огонь! Просто ослепительна. Помолодела», - написали телеведущей фанаты.