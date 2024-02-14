Вика Цыганова заявила о двуличии Пугачевой

«Это всегда была мимикрия. Если выключить голос и посмотреть только на ее изображение на экране, вы увидите, что человек просто кривляется. Я эти вещи сразу вижу», - поделилась певица.

Цыганова подчеркнула, что перестала выступать на одной сцене с Пугачевой после ее заявления о поддержке ЛГБТ* в 2001 году.

«Алла Борисовна очень выступала на эту тему, что она мать геев всея Руси. Я не видела, как она выступала за кулисами, потому что перестала выступать после этого», - заявила Цыганова.

Она добавила, что согласна с мнением, что сейчас бывшую примадонну в России начали забывать.

Об отношении к Пугачевой, лишившемся концертов после участия в «голой» вечеринке Филиппе Киркорове, уходящей пошлости с российской эстрады, новых звездах, русской культуре, конфликтах с Ксенией Собчак и скандальном интервью с Юрием Дудем** Вика Цыганова рассказала с предельной откровенностью.

Полная версия интервью выйдет в эфир «360» в пятницу, 16 февраля, в 12:00. Также запись опубликуют на всех цифровых площадках редакции.

*Международное движение ЛГБТ - признано в России экстремистской организацией.

**Юрий Дудь - внесен в список иностранных агентов.