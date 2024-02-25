25 февраля 2024, 21:42

«Видите, что творится?» Жена Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации мужа

РИА «Новости»
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Жена создателя группы «На-На», композитора Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации музыканта. Слова Елены Калининой передал Telegram-канал Shot.

Калинина отметила, что утром мужу стало плохо и она решила сразу позвать медиков для перестраховки.

«Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой? Поэтому мы перестраховались. Он на беговой дорожке еще утром бегал. В прошлом году коронавирус был, зачем допускать до тяжелых состояний?» - сказала Калинина.

Как отметили журналисты Telegram-канала, солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал им другую информацию. По его данным, Алибасов находится в реанимации.

До этого появилась информация, что артиста экстренно положили в московскую больницу из-за инсульта. По данным СМИ, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения.

Больницы Погода Бари Алибасов
25 февраля 2024, 17:11
«Он весь как под копирку». Актер Вахрушев — об артхаусе
Телеканал «360»
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Артхаусное кино является предсказуемым и однотипным, а также не несет в себе «коммерческий вайб». Любой продюсер может заранее назвать победителей Каннского фестиваля, но никому не удастся заранее точно спрогнозировать кассовость кинокартин. Об этом заявил российский актер Данила Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей».

Артхаус нужно забыть По его мнению, артхаус давно перестал быть чем-то «крутым» и про это направление стоит начать забывать, чтобы уделить внимание другим жанрам.

«Слово об артхаусе. Я считаю, что нужно вообще забыть про эту [вещь]», - резко высказался артист.

Актер также раскритиковал режиссеров, которые «для понта» до сих пор используют пленку при съемке. Он напомнил, что все эффекты прекрасно накладываются с помощью специальных программ, доступных даже в телефоне.

«Я не знаю, в чем понт. Я могу научно доказать, что любой эффект можно наложить на телефоне, это только вопрос времени», - указал Вахрушев.

Нет коммерческого вайба Артист добавил, что режиссеры, снимающие артхаусные ленты, зачастую не стремятся заинтересовать зрителя и думают только о наградах на конкурсах.

«„Ни один продюсер не скажет: „Вот этот фильм точно заработает много денег“. Но я уверен, что практически любой продюсер может сказать: „Вот этот фильм выиграет в Каннах“», - отметил Вахрушев.

Актер подверг критике артхаусных режиссеров и за одинаковую атмосферу, переходящую из фильма в фильм.

«Весь этот артхаус, он весь как под копирку вечно. Если честно, мне это не нравится. Я считаю, что в любое кино надо нести какой-то коммерческий вайб, нужно думать об этом», - заключил он.

Ранее Вахрушев прокомментировал высказывания Никиты Кологривого. Артист признался в интервью , что перестал уважать звезду сериала «Слово пацана» из-за его скандальных заявлений.

Кино Режиссер Фильмы Интервью Актеры
25 февраля 2024, 16:58
«Перестал уважать». Актер Вахрушев — о высказываниях Кологривого
Телеканал «360»
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О своих партнерах высказываться неэтично. Актер Даниил Вахрушев в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» рассказал о совместной работе с Сергеем Буруновым, а также прокомментировал публичные высказывания Никиты Кологривого, раскритиковавших своих коллег.

«Я считаю, что если ты много говоришь, то и много делать должен. О своих партнерах в целом нельзя ничего плохого говорить - это неэтично. Даже на площадке ты не можешь подойти к партнеру и что-то посоветовать», - отметил Вахрушев.

Он добавил, что никогда не встречал, чтобы известные актеры подходили к коллегам и указывали им, как лучше разыграть ту или иную сцену.

«Даже Нагиев себе такое не может позволить», - отметил Вахрушев.

После скандальных высказываний Кологривого Вахрушев потерял к нему уважение.

«Я его перестал уважать после этого интервью, хотя я с ним не взаимодействовал, потому что никогда при мне ни один актер не позволял себе такого вообще. Особенно на проекте, который тебя сделал», - заключил он.

Вахрушев также посоветовал забыть о таком жанре, как арт-хаус, и развивать кино в сторону нашего фольклора.

«Мечтаю, чтобы кто-нибудь снял фильм по мотивам [метамира] Стругацких „Мир Полудня“. Можно в стиле „Звездных войн“ создать трилогию», - заметил он.

Ранее Кологривый изъявил желание лично побеседовать с президентом России Владимиром Путиным. Актер пояснил, что хочет сам проверить интеллект российского лидера.

Интервью Актеры
25 февраля 2024, 16:42
Бари Алибасова экстренно госпитализировали с инсультом
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Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112», у 76-летнего артиста инсульт.

«Ему потребовалась экстренная помощь медиков. В момент госпитализации артист находился в состоянии оглушения», - написали авторы публикации.

Подробности произошедшего пока неизвестны. Синдром оглушения сознания означает, что у пациента повышен порог восприятия всех внешних раздражителей, бывает сонливость.

Ранее появлялась информация о том, что Алибасову должны сделать срочную операцию из-за обнаруженной опухоли. Якобы у него обнаружили сантиметровую кисту, однако продюсер опроверг слухи о заболевании. Тогда он говорил, что находится дома с женой и собакой и чувствует себя хорошо. Артист добавил, что о нем постоянно пишут неправду.

Продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов 25 февраля попал реанимацию столичной больницы. Как сообщил Telegram-канал «112» , у 76-летнего артиста инсульт.

Инсульт Больницы Бари Алибасов
25 февраля 2024, 08:18
Концерт Арбениной в Южно-Сахалинске отменили
РИА «Новости»
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Концерт лидера группы «Ночные снайперы» Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске, который должен был состояться 25 февраля, отменили. Об этом РИА «Новости» рассказали в компании по распространению билетов.

«Организатор информировал нас об отмене выступления Дианы Арбениной в Южно-Сахалинске. Мы оповестили об этом зрителей через SMS-сообщения», - сообщил собеседник агентства.

Зрителям автоматически вернут деньги на карты. По словам представителя компании, продажу билетов приостановили за несколько дней до отмены концерта.

Во Владивостоке Диана Арбенина должна была выступить 27 февраля, через день после Южно-Сахалинска. Однако, как он рассказала на концерте в Хабаровске, не состоятся в итоге оба выступления, причем в Южно-Сахалинске, как коллектив выяснил в последнюю минуту, вместо этого состоится фестиваль «чир-спорт». Певица призналась зрителям, что ее попросили молчать по поводу срыва других концертов на Дальнем Востоке, но она этого делать не собирается.

«Я должна молчать об этом? Какого черта, я молчать об этом не буду. Даже если вы сегодня видите меня на этой сцене в последний раз, я не жалею о том, что сейчас сказала», - процитировал Арбенину РБК.

Ранее отменили мартовский гастрольный тур певицы Кристины Орбакайте по городам Сибири.

Отменить концерт требовал депутат Сахалинской облдумы Александр Шарифулин, пояснив, что Арбенина позволяла себе неоднозначные высказывания о спецоперации. Мэр Владивостока Константин Шестаков также рекомендовал отменить выступление певицы в его городе в связи с официальным обращением общественного движения «Культурный фронт России». Окончательное решение оставалось за организаторами.

Концерты Россия Владивосток

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