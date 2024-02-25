«Видите, что творится?» Жена Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации мужа
Жена создателя группы «На-На», композитора Бари Алибасова раскрыла подробности госпитализации музыканта. Слова Елены Калининой передал Telegram-канал Shot.
Калинина отметила, что утром мужу стало плохо и она решила сразу позвать медиков для перестраховки.
«Давление чуть-чуть поднялось и все. Я перестраховалась. Вы видите, что творится с погодой? Поэтому мы перестраховались. Он на беговой дорожке еще утром бегал. В прошлом году коронавирус был, зачем допускать до тяжелых состояний?» - сказала Калинина.
Как отметили журналисты Telegram-канала, солист группы «На-На» Владимир Политов рассказал им другую информацию. По его данным, Алибасов находится в реанимации.
До этого появилась информация, что артиста экстренно положили в московскую больницу из-за инсульта. По данным СМИ, в момент госпитализации он находился в состоянии оглушения.