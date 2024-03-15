Видео с полностью голой Бритни Спирс «взорвало» соцсети

Артистка отключила комментарии к публикации, поэтому пользователи не смогли высказать свое мнение под видео.

«Итак, вы видите, что фотографии настоящие… хотя видео немного размыто», - написала Спирс.

Певица не перестает удивлять и шокировать поклонников, хотя на этот раз и постаралась во время съемки выбрать ракурс, скрывающий самые провокационные детали.

Это не первая откровенная публикация Спирс. Недавно она разместила фотографию с пляжа , на которой повернулась спиной к объективу и смотрела назад через плечо.

Провокационным снимкам и видео предшествовали изменения в личной жизни артистки.

Спирс развелась с американским актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари, причем по ее инициативе. Источники сообщили, что артистка часто устраивала драки, поэтому мужчине часто приходилось ночевать за пределами дома. Пара встречалась с 2016 года, а зарегистрировала свои отношения только в 2022 году.