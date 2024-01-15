Видео с поцелуем Джигурды трусов Волочковой назвали расколом общества

Он подчеркнул, что скандальные кадры стали закономерным продолжением новогодней провокации блогера Насти Ивлеевой, устроившей «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор».

«Вместо того, чтобы заниматься патриотическими делами, воспитанием молодежи, гуманитарными миссиями в Донбасс, они ведут к расколу общества. Видимо, решили напомнить о себе таким способом», - заявил Резяпов.

Общественник добавил, что Джигурду и Волочкову нужно привлечь к административной ответственности за закрыть на 15 суток, «чтобы они подумали о своей жизни». Также он призвал запретить все шоу и театры, связанные с актером и балериной, за аморальные действия, которые стали публичными.

«В первую очередь увидели несовершеннолетние. Какой пример они подают? Пусть лучше занимаются гуманитарными миссиями, показывают пример патриотизма и любви к Родине», - подытожил Резяпов.

После слива скандального видео герои переложили ответственность за публикацию друг на друга. Волочкова заявила, что скандальные кадры опубликовал Джигурда. По ее словам, это не в первый раз, когда ее пытаются опорочить перед премьерным показом нового шоу.

Актер пояснил, что в Сети оказались кадры с закрытой репетиции спектакля для взрослых, снятые в прошлом году. По словам Джигурды, в интернет видео выложил оператор или Волочкова, которая таким образом напомнила о себе перед важными для нее событиями.