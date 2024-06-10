«Видела это у Фриске». Гример заметила признак рака на шее Заворотнюк

По ее словам, Заворотнюк не раз вызывали скорую на съемочную площадку. Коллеги предлагали актрисе проверить здоровье, но она всегда отказывалась.

«Мы списывали ее состояние на усталость и диеты. Бывало, на съемках Настя даже падала в обморок, мы полагали, что от недоедания», - поделилась Лосева.

Кроме того, артистка жаловалась на чувствительную кожу и аллергию. По этой причине она требовала наносить грим новой кисточкой, а позже наняла себе личного визажиста. Она могла тратить на грим по 40 минут, заставляя коллег по съемочной площадке ждать.

Лосева сравнила кожу артистки с «печеным яблоком».

«Такую шею я видела у Жанны Фриске, когда она подошла ко мне близко. И сейчас при этой ассоциации холодею от ужаса», - добавила гример.

Также стало известно, что Заворотнюк испытывала серьезные проблемы со зрением. В этом она призналась в личном разговоре с актрисой Еленой Старостиной во время съемок одного из сериалов.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая в возрасте 53 лет. С 2019 года артистка боролась с раком головного мозга. Ее похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.