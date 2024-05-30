30 мая 2024, 11:34

«Вхожу в мир музыки». Крестница Пугачевой объявила о намерении покорить шоу-бизнес

РИА «Новости»
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Крестная дочка исполнительницы Аллы Пугачевой, 18-летняя Алина Галкина, решила стать певицей. Она анонсировала выход своего первого трека «Неправда» на своей странице в соцсетях.

«Мой первый в жизни сниппет, очень рассчитываю на поддержку! Совсем скоро выйдет песня! Вхожу в мир музыки сегодня с вами», - заявила она.

Прошлой зимой Галкина рассказывала о желании стать певицей. Дебютную композицию она записала на лейбле Legacy Music благодаря приятелю. Он познакомил ее с друзьями, которые работают на разных студиях.

Будущая звезда эстрады приходится племянницей юмористу Максиму Галкину* - она дочь его брата Бориса. Девушка учится в МГИМО, но недавно уехала за образованием в Швейцарию.

На днях в Россию прилетал внук Пугачевой Никита Пресняков для продажи недвижимости. Он снизил до 125 миллионов рублей стоимость дачи, которую ему подарила бабушка, чтобы побыстрее избавиться от дома.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Музыка Алла Пугачева Максим Галкин Шоу-бизнес
30 мая 2024, 11:17
Актер Александр Михайлов попал в больницу с подозрением на пневмонию
Global Look Press
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В Чите экстренно госпитализировали народного артиста РСФСР Александра Михайлова с подозрением на пневмонию. Об этом 360.ru сообщил источник.

«Все хорошо. Госпитализация была, но он будет открывать фестиваль в Чите», - уточнила жена артиста Оксана Михайлова.

По информации издания « Чита.ру », 29 мая у актера поднялась температура до 39 градусов и его увезли в 1-ю городскую клиническую больницу. У звезды фильма «Любовь и голуби» диагностировали серьезное воспаление. Актеру поставили несколько капельниц, после процедур его состояние улучшилось.

Супруга и дочь артиста приехали в Читу на ХI Забайкальский международный кинофестиваль.

Ранее Михайлов раскритиковал современный кинематограф из-за специфичной тематики. По его словам, сюжеты о конфликтах между бандюганами и полицейскими ему неинтересны.

Болезни Актеры
30 мая 2024, 11:11
«Пришла за кулисы, такая робкая». Баринов поделился первым впечатлением о Заворотнюк
Global Look Press
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Народный артист России Валерий Баринов рассказал 360.ru о знакомстве с Анастасией Заворотнюк, случившемся более 30 лет. Тогда еще совсем юная, она пришла в театр на спектакль вместе с матерью и попала за кулисы.

Баринов признался, что долго не верил в ее болезнь - думал, что это «распиарили вокруг нее». Заворотнюк переносила рак «с определенным мужеством», добавил он.

«Очень грустно. Царство ей небесное, светлая память», - резюмировал народный артист.

Анастасия Заворотнюк умерла от глиобластомы на 54-м году жизни в ночь на 30 мая.

Потом они параллельно снимались в проектах «Амедиа»: она - «Моей прекрасной няне», он - в «Грехах отцов». Актеры все время виделись. В последний раз, по словам собеседника 360.ru, это произошло на одной из передач, когда Анастасия брала у него интервью.

«Она приходила на „Идиота“, я играл Рогожина в Театре армии. Я тогда с ней и познакомился. Она совсем еще девчонкой была, пришла за кулисы, такая робкая…» - вспомнил Баринов.

Позже он снимался вместе с Заворотнюк в фильме «Наследник».

«Жили в Дубне. Прекрасное было время: речка, купались… В нее влюблялись все местные мужчины, там много было состоятельных людей, у них были дома на этой речке, бани шикарные. Это было какое-то поветрие. Но она вела себя очень достойно», - заметил артист.

Болезни Дубна Анастасия Заворотнюк Театры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 10:34
«Страшная трагедия». Галина Данилова — о смерти Заворотнюк
Global Look Press
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После продолжительной болезни умерла актриса Анастасия Заворотнюк. Ее коллега Галина Данилова в разговоре с 360.ru назвала ее уход большой трагедией.

«Что тут можно сказать, это страшная трагедия», - сказала она.

Данилова заявила, что почти не знакома с Заворотнюк лично. Они никогда не дружили и не созванивались. Однажды актрисы пересеклись на съемках телешоу.

Поработать с Заворотнюк посчастливилось актеру театра и кино Андрею Урганту. Он вспомнил, как играл влюбленного в нее мужчину, хотя на тот момент те же чувства к звезде испытали полстраны. Актер запомнил коллегу как профессионала, добрую и замечательную женщину. Он выразил соболезнования ее родным.

Заворотнюк страдала от глиобластомы головного мозга. По информации Shot, ее состояние ухудшилось две недели назад. Актриса жила с семьей в поселке Крекшино, в последнее время мучалась от головных болей и сильно похудела.

Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 10:33
«Утрата для всех нас». Актриса Смехова выразила соболезнования близким Заворотнюк
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Смерть Анастасии Заворотнюк является серьезной утратой как для ее близких, так и для россиян. Об этом 360.ru рассказала актриса Алика Смехова.

Она призналась, что сейчас находится в Чите, и новость о смерти артистки застала ее прямо во время работы.

«Здесь кроме горечи и соболезнования родным и близким у меня других слов нет. Это утрата, конечно, и для семьи, и для всех нас», - подчеркнула актриса.

Она назвала Заворотнюк добрым и активным человеком, смерть которого вызывает чувство горечи и утраты.

«Настя была очень хорошим, светлым человеком, очень активной, красивой. Мне нечего сказать кроме слов поддержки семье, и что очень горько, что это случилось», - добавила Смехова.

Анастасия Заворотнюк умерла в ночь на 30 мая из-за рака мозга, с которым она боролась последние пять лет. Актриса скончалась на 54 году жизни, время и место прощания с ней еще не сообщили.

Анастасия Заворотнюк Актеры Шоу-бизнес Умерла Анастасия Заворотнюк

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