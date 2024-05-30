«Вхожу в мир музыки». Крестница Пугачевой объявила о намерении покорить шоу-бизнес
Крестная дочка исполнительницы Аллы Пугачевой, 18-летняя Алина Галкина, решила стать певицей. Она анонсировала выход своего первого трека «Неправда» на своей странице в соцсетях.
«Мой первый в жизни сниппет, очень рассчитываю на поддержку! Совсем скоро выйдет песня! Вхожу в мир музыки сегодня с вами», - заявила она.
Прошлой зимой Галкина рассказывала о желании стать певицей. Дебютную композицию она записала на лейбле Legacy Music благодаря приятелю. Он познакомил ее с друзьями, которые работают на разных студиях.
Будущая звезда эстрады приходится племянницей юмористу Максиму Галкину* - она дочь его брата Бориса. Девушка учится в МГИМО, но недавно уехала за образованием в Швейцарию.
На днях в Россию прилетал внук Пугачевой Никита Пресняков для продажи недвижимости. Он снизил до 125 миллионов рублей стоимость дачи, которую ему подарила бабушка, чтобы побыстрее избавиться от дома.
* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.