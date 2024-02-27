Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве из-за страха конфискации

В прошлом году певица, которая давно живет в Испании, опубликовала несколько постов в Instagram*. Она осудила спецоперацию и действия российской армии - за это ее потребовали признать иноагентом. Однако сначала Ветлицкая удалила сообщения, а потом озаботилась и некоторыми материальными аспектами.

По информации издания, речь идет о 200-метровой квартире в известном доме Патриарх в центре столицы. К слову, один квадратный метр в этом районе сейчас стоит приблизительно миллион рублей.

Не так давно дочь Ветлицкой Ульяну начали чаще замечать у Патриарших прудов. Предположительно, после окончания школы в родной для девушки Испании она решила переехать в Москву.

Ранее Австралия внесла певца Филлипа Киркорова в санкционный список.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией