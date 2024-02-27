27 февраля 2024, 11:07

Ветлицкая переписала на дочь квартиру в Москве из-за страха конфискации

Соцсети
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Эстрадная певица Наталья Ветлицкая переписала свою квартиру на Патриарших прудах, которая стоит более 200 миллионов рублей, на 19-летнюю дочь Ульяну. Есть вероятность, что это связано со страхом конфискации по статье о дискредитации армии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В прошлом году певица, которая давно живет в Испании, опубликовала несколько постов в Instagram*. Она осудила спецоперацию и действия российской армии - за это ее потребовали признать иноагентом. Однако сначала Ветлицкая удалила сообщения, а потом озаботилась и некоторыми материальными аспектами.

По информации издания, речь идет о 200-метровой квартире в известном доме Патриарх в центре столицы. К слову, один квадратный метр в этом районе сейчас стоит приблизительно миллион рублей.

Не так давно дочь Ветлицкой Ульяну начали чаще замечать у Патриарших прудов. Предположительно, после окончания школы в родной для девушки Испании она решила переехать в Москву.

Ранее Австралия внесла певца Филлипа Киркорова в санкционный список.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией

Россия Армия Москва
27 февраля 2024, 07:23
Создателя Mr. Freeman и Ам Няма заочно арестовали в Москве
Unsplash
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Хорошевский суд Москвы заочно арестовал автора мультперсонажа Mr. Freeman Павла Мунтяна*, обвиняемого в распространении фейков о российской армии. Дело рассмотрели 26 февраля, сообщили на сайте судов общей юрисдикции.

Суд избрал мультипликатору меру пресечения в виде заключения под стражу. Павла Мунтяна* обвинили по части второй статьи 207.3 УК России «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды». Его арестовали заочно, срок начнет исчисляться с момента экстрадиции или задержания на территории России.

Павел Мунтян* известен как генеральный продюсер студии Toonbox, создатель персонажа Mr. Freeman, продюсер детских мультсериалов об Ам Няме и «ДиноСити», монтажер «Фиксиков». Поводом для возбуждения уголовного дела стал его пост в соцсетях о событиях в Буче.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Суд Аресты Иноагенты
27 февраля 2024, 02:14
Умер актер из сериала «Звездный путь» Чарльз Диркоп
РИА «Новости»
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Американский актер Чарльз Диркоп ушел из жизни в возрасте 87 лет в больнице Лос-Анджелеса. В медицинское учреждение звезда «Звездного пути» попал из-за сердечного приступа и пневмонии. Об этом написал Hollywood Reporter со ссылкой на дочь актера.

Чарльз Диркоп снимался в кино и телесериалах с 1960 года. На его счету почти 120 картин. В том числе, роли в фильмах «Резня в день Святого Валентина» (1967 год), «Буч Кэссиди и Сандэнс Кид» (1969 год), «Афера» (1973 год), «Тихая ночь, смертельная ночь» (1984 год) и «Джеймс Дин» (2001 год).

Кроме того, актер известен зрителям по ролям в сериалах «Женщина-полицейский», «Скорая помощь», «Звездный путь», «Миссия невыполнима» и многих других.

США Больницы Сериалы Кино Фильмы Актеры
27 февраля 2024, 01:21
«Дети — это обуза». Волочкова призналась, что не хочет больше рожать
РИА «Новости»
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Балерина Анастасия Волочкова призналась, что не хочет больше рожать детей, но все еще ищет спутника жизни. О своей самой большой любви в жизни она рассказала ведущей «360» Аксинье Гурьяновой.

«Я влюблена по жизни с пяти лет. В свое творчество», - заявила балерина.

А вот идеального мужчину она пока еще ищет, но рожать детей от него не планирует. Зато готова полюбить ребенка избранника как своего.

«Мне зачем рожать еще ребенка? Я хочу сказать, что не если, а когда я встречу мужчину своей мечты и у него будет ребенок, <…> то своим отношением к его ребенку я покажу настолько верность и доверие к человеку, что это будет круче, чем выносить и родить», - отметила Волочкова.

Она добавила, что если у избранника детей не будет, это тоже не станет проблемой.

«Я ему скажу, что мой ребенок - это мое творчество. И мужчина моей жизни, который будет любить меня, он примет любые обстоятельства моей жизни. Вы считаете, что рождение ребенка - это скрепление семьи? Нет, это обуза», - призналась артистка.

Волочкова рассказала, что во время беременности выходила на сцену, а репетиции продолжила на следующий день после рождения своей дочери Ариадны.

В декабре прошлого года Волочкова рассказала, что ее 18-летняя дочь Ариадна приехала к ней в гости со своим молодым человеком , с которым встречается несколько месяцев. Совместный вечер они решили провесит в бане.

Дети Беременность Интервью Мужчины Анастасия Волочкова
26 февраля 2024, 19:55
Мария Кожевникова рассказала о своем диагнозе после родов
Global Look Press
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У актрисы Марии Кожевниковой обнаружили нарушения в работе организма после рождения четвертого ребенка. Об этом сообщил Telegram-канал «Super.ru».

Кожевникова, которая пока не пришла в форму после родов, сдала анализы, чтобы выяснить причину застоявшихся килограммов. После обследования актриса объявила о диагнозе и высказалась в поддержку людей с лишним весом.

«У меня преддиабет. Есть мнение, что возникает он при нездоровом питании и малоподвижном образе жизни, но я пример того, что это не всегда так! <…> Наше тело лишними килограммами показывает, что внутри что-то не так, это сигнал: „Хозяин, обрати внимание!“ И именно поэтому ни в коем случае нельзя осуждать полных людей или нелестно говорить о них!» - сказала она.

Несмотря ни на что, актриса сохраняет оптимистичный настрой. Кроме того, Кожевникова рассказывала, что у нее нет претензий к собственному телу, но она считает важным заняться своим здоровьем.

В Госдуме предлагали включить послеродовую реабилитацию россиянок в ОМС.

Актеры

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