Вернувшийся в Россию Ревва отмахнулся от журналистов на съемках «Песни года»

Ревва недавно вернулся из Европы, где находился несколько месяцев. Многие решили, что юморист, который купил недвижимость в Испании и Дубае, попрощался с Россией. Однако он не стал долго задерживаться за границей.

Вернувшись в Москву, Ревва принял участие в «Песне года». За кулисами мероприятия его попросили сфотографироваться. Однако артист наотрез отказался.

«Я боюсь» - выкрикнул Ревва и сбежал.

Журналисты, ведущие светскую хронику, были удивлены. По их мнению, поведение артиста вызывает недоумение.

Информация о покупке Реввой квартиры в Дубае появилась в мае. По некоторым сведениям, юморист заплатил за недвижимость порядка 100 миллионов рублей.