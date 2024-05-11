11 мая 2024, 04:49

Вернувшийся в РФ Козловский обратился к россиянам

РИА «Новости»
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Российский актер Данила Козловский прилетел в Россию из Европы и попал под весенний снегопад. Он с юмором отнесся к прохладе, решив записать шутливое видео, сообщил журнал The Voice.

Козловский во время уличной прогулки включил камеру. На него падал снег, но одетый у теплую куртку и закутанный в шарф актер сохранял невозмутимость, рассказывая, как правильно провести жаркое лето. По его словам, скоро потеплеет.

«Первое: не забывайте пользоваться кремом от загара, потому что ультрафиолет будет насыщенный, и кожа не должна, так сказать, тревожиться и сгорать», - рекомендовал он.

Козловский добавил, что обязательно надо пользоваться только натуральными материалами типа хлопка или льна, чтобы избежать потницы. В конце видео он пожелал подписчиками всего хорошего, закончив словами «не сгорайте на солнце!».

Ранее Козловский признался в любви Алле Пугачевой , поздравляя певицы с 75-летием. Он также спел на сцене ее старый хит «Любовь, похожая на сон».

Кино Фильмы Россия Актеры
11 мая 2024, 05:29
Актриса Задорожная призналась, что впервые станет матерью в 38 лет
РИА «Новости»
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Российская актриса Анастасия Задорожная раскрыла подписчикам секрет своей «пропажи», признавшись, что готовится стать матерью. Об этом сообщил Пятый канал.

Актриса опубликовала в личном блоге фотографию, на которой она стоит в коридоре, подвернув футболку так, что стал виден ее большой живот. Задорожная призналась, что уже устала читать публикации, где каждый придумывает объяснения по поводу ее отсутствия на светских мероприятиях или в новых проектах.

­­­­По ее словам, «анекдотичная подборка постов» с заголовками на тему, куда она пропала, заряжает ее не хуже витаминов.

«Подкину еще одну - упала на удобный матрас и „провалилась“. Уже пятый год не могу себя отковырять… Делом занята, не отвлекайте», - написала она.

Актриса вышла замуж за бизнесмена Владимира Макарова в 2020 году. Пара познакомилась в самолете во время полета, а после прибытия обменялась номерами телефонов.

Ранее ведущая телеканала «Матч ТВ» Яна Ромашкина сообщила о беременности от футболиста Наира Тикнизяна, опубликовав фотографию с округлившимся животом. По ее словам, она семейный человек, поэтому очень рада своему статусу мамы.

Беременность Россия Актеры
11 мая 2024, 01:31
Лоза раскрыл причину убийства Влада Листьева
РИА «Новости»
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Певец Юрий Лоза заявил, что в убийстве Владислава Листьева виновны «финансовые воротилы», которых не устроили идеи журналиста о развитии телевидения в России. Об этом исполнитель рассказал в интервью aif.ru.

«Листьев предлагал изменить систему на ТВ. Он предлагал деньги за рекламу использовать немножко по-другому. Ему сказали: ничего не надо менять. Он начал настаивать на своем, его убрали», - предположил Лоза.

По словам певца, Листьев хотел направить получаемые от рекламы средства на развитие собственных авторских программ, что обошлось значительно дороже производства программ по лицензии.

Известный журналист Владислав Листьев 10 мая отметил бы 68-летие. Он был одной из самых заметных фигур на отечественном телевидении. Листьев является автором телепрограмм «Взгляд», «Час пик» и «Поле чудес». Его убили 1 марта 1995 года в Москве в подъезде собственного дома. Убийство до сих пор не раскрыли.

Убийства Реклама Россия Телевидение Юрий Лоза
10 мая 2024, 02:24
Умер советский актер Эвальд Аавик из «Кремлевских курантов»
РИА «Новости»
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Советский и эстонский актер Эвалд Аавик, сыгравший старшего инженера Забелина в картине «Кремлевские куранты», скончался в возрасте 83 лет. Об этом сообщила пресс-служба Тартуского Нового театра в Эстонии.

Причины смерти актера не назвали.

Аавик снимался в таких жанрах, как драма, история и короткометражка. Всего в его фильмографии 15 работ.

Он снялся в таких фильмах, как «Люди в солдатских шинелях», историческая драма «Скорпион», «Гнездо на ветру», «Кремлевские куранты», «Слеза Князя тьмы» и «Каникулы в Вигала».

Впервые на экране Аавик появился в 1968 году. В период с 1966 по 1985 он служил актером в театре «Ванемуйне». Потом работал в театре «Угала» в Вильянди. С 1991 до 1994 году - в Таллинском городском театре.

На его счету приз международного кинофестиваля «Киношок» в Анапе, где его отметили за лучшую мужскую роль в фильме «Георгики», а также призы международных кинофестивалей во французском Руане и Минске.

В 1982 году Аавик удостоился звания заслуженного артиста Эстонской ССР.

Смертность СССР Кино Фильмы Актеры
10 мая 2024, 01:26
Ирина Шейк сняла бюстгальтер и сфотографировалась с ребенком-роботом
РИА «Новости»
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Супермодель Ирина Шейк снялась в необычных образах для журнала Print Magazine. Фотограф Дрю Викерс показал кадры со знаменитостью в Instagram.*

На одном из фото 38-летняя Ирина Шейк предстала без бюстгальтера. На ней были надеты только черные латексные трусы. Модель позировала в фотостудии, в руки ей дали ребенка-робота Schiaparelli. Визажисты сделали ей естественный макияж и гладкий пучок.

Также Шейк участвовала в фотосессии для V Magazine. Она позировала перед камерой в прозрачном черном топе от Valentino, широких брюках с заниженной талией и длинных перчатках из кожи.

Ранее супермодель раскритиковали в соцсетях из-за фото с оливье. Она выложила фотографию и подписала: «Russianzz on Wednaday». Подписчики из России увидели в этом оскорбления, писал «ФедералПресс».

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Модели Соцсети Россия

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