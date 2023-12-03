03 декабря 2023, 04:05

Вернувшаяся в Россию Орбакайте на «Песне года» едва не упала на сцене

РИА «Новости»
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Певица Кристина Орбакайте приехала в Россию для выступления в финальном гала-концерте «Песня года». На сцене артистка чуть не упала из-за скользкого пола, сообщило издание mk.ru.

Певица исполняла песню «Только вдвоем», когда на сцене чуть не случился несчастный случай. За кулисами артистка призналась, что едва не упала из-за скользкого пола на сцене.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - возмущалась Орбакайте.

Зрители отметили, что певица совсем не изменилась за время отсутствия в России, все такая же стройная и энергичная. Орбакайте пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой звезда общаться не захотела.

Россиян возмутило возвращение Кристины Орбакайте в страну для «чеса». В Сети заявили, что исполнительница живет в США, а деньги приезжает зарабатывать в Россию. Артистка также планирует выступить на «Главном Новогоднем концерте» в Москве.

Россия Музыка
03 декабря 2023, 03:37
Музыкант из глубинки разорился, продав квартиру ради дуэта с Инстасамкой
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Участник музыкального шоу «Залетай в тренды» Кирилл Леликов из Липецка продал квартиру ради дуэта с Инстасамкой и разорился. Историю провинциального музыканта рассказало издание StarHit.

Молодой человек начал проект K.KRASH два года назад, за это время было много взлетов и падений. Кирилл попал в финал шоу и покорил публику. Начинающий музыкант попал в команду Инстасамки (настоящее имя - Дарья Зотеева) и решил, что нужно использовать этот шанс.

«Это шанс. Меня выбирает артист номер один в чартах для совместной песни. Я не знаю, когда еще мне бы выпала такая возможность. И я принимаю самое рискованное решение в своей жизни», - рассказал Леликов.

Леликов продал квартиру в Липецке и вложил все деньги в раскрутку трека с Инстасамкой. Однако совместный трек не попал ни в один чарт. Звездная исполнительница отказалась от поддержки.

Ранее скандально известная певица встретилась с главой Лиги безопасного интернета, членом Общественной палаты России Екатериной Мизулиной. Инстасамка пообещала удалить все треки, в которых есть мат и пропаганда наркотиков.

Музыкальные клипы
03 декабря 2023, 02:29
Ани Лорак подарила дочери Киркорова браслет стоимостью более 1 млн рублей
РИА «Новости»
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Певица Ани Лорак подарила 12-летней дочери артиста Филиппа Киркорова бриллиантовый браслет от фирмы Cartier, сообщил сайт kp.ru. Стоимость подарка оценивается в миллион рублей.

Певец Филипп Киркоров снялся в 10-й части новогодних фильмов «Елки». В картине события происходят во дворе дома Киркорова, поэтому сценаристы снимали фильм около особняка вокалиста. Также в комедии вместе с отцом должна была сниматься дочь певца - 12-летняя Алла-Виктория, однако на момент съемок девочка отдыхала на море. В итоге на ее роль взяли другую актрису.

В честь премьеры картины Киркоров пришел в кинотеатр Октябрь. Знаменитый папа отпраздновал там день рождения дочери. Алла-Виктория пригласила в кино весь класс.

Журналисты поинтересовались у звезд, что девочке подарили в знаменательный день. Один из самых роскошных подарков Алле-Виктории вручила певица Ани Лорак - бриллиантовый браслет от Cartie. Как отметили авторы материала, украшение стоит более одного миллиона рублей.

Ранее стало известно, что Киркоров стал самым высокооплачиваемым артистом новогодних корпоративов. После него идут лидер «Ленинграда» Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс.

Дети Филипп Киркоров Деньги
03 декабря 2023, 01:31
Рэпер Баста попал в ДТП после концерта в Петербурге
РИА «Новости»
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Рэпер Баста попал в автомобильную аварию после концерта в «Газпром-арене» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По предварительной информации, вокалист серьезно не пострадал. Как отметили авторы канала, ДТП случилось вечером в районе Южной дороги между черным Maybach и Kia. О причинах случившегося пока неизвестно, на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

Как сообщил сайт kp.ru , рэпер находился на заднем сидении Maybach, во время аварии сработали подушки безопасности. Очевидцы заявили, что после ДТП артист вышел из авто и отправился к ресторану. Потом Баста уехал на другом автомобиле.

Ранее стало известно об отравлении более чем десяти человек на концерте рэпера Кишлака в Москве. Большинство пострадавших употребляли спиртные напитки.

ДТП Концерты Музыка
03 декабря 2023, 00:07
«Плюют мне вдогонку». Анатолий Белый заявил, что не хочет возвращаться в Россию из-за критики
РИА «Новости»
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Актер Анатолий Белый строит карьеру с чистого листа в Израиле, куда переехал больше года назад. Артист признался, что не хочет возвращаться в Россию из-за людей, критикующих его антироссийскую позицию, написало издание StarHit.

«Не планирую возвращаться. Я не смогу вернуться к людям, которые сейчас плюют мне вдогонку, говорят, что им стало хорошо и свободно без меня», - заявил Белый.

Он отметил, что не хочет видеть людей, которые «брызгали слюной и желчью» в его адрес из-за его бегства за границу. Белый признал, что это горько и больно, но возвращаться он не хочет. Актер зарабатывает на жизнь, играя в театральных постановках по всему миру.

Белый обрубил все связи с Россией. Четырехкомнатную квартиру в Москве актер переписал на жену. Белый называл эту квартиру семейным гнездышком и признавался, что любил ее.

Израиль Россия Актеры

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