Вернувшаяся в Россию Орбакайте на «Песне года» едва не упала на сцене

Певица исполняла песню «Только вдвоем», когда на сцене чуть не случился несчастный случай. За кулисами артистка призналась, что едва не упала из-за скользкого пола на сцене.

«Почему там так скользко? На сцене словно каток! Я едва не упала!» - возмущалась Орбакайте.

Зрители отметили, что певица совсем не изменилась за время отсутствия в России, все такая же стройная и энергичная. Орбакайте пожелала всем «любви и мирного неба». С прессой звезда общаться не захотела.

Россиян возмутило возвращение Кристины Орбакайте в страну для «чеса». В Сети заявили, что исполнительница живет в США, а деньги приезжает зарабатывать в Россию. Артистка также планирует выступить на «Главном Новогоднем концерте» в Москве.