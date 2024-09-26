26 сентября 2024, 23:17

«Верное решение». Супруга Шамана высказалась о разводе с певцом

РИА «Новости»
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Супруга певцы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, прокомментировала их расставание. Елена Мартынова подтвердила, что они разводятся, сообщило издание StarHit.

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», - заявила Мартынова.

До этого музыкант объяснил подписчикам, что они с супругой очень занятые люди, поэтому у них фактически не остается времени на нормальную личную жизнь. Шаман добавил, что они останутся с Мартыновой в хороших отношениях, без каких-либо обид и конфликтов.

Для Дронова, как и для Мартыновой, это уже второй по счету брак. Они сошлись по инициативе женщины, которая заинтересовалась молодым певцом после встречи на одном из светских мероприятий.

Первые пять лет брака с Мартыновой Дронов не мог похвастаться успешной карьерой в шоу-бизнесе, но потом она увидела в нем свой новый PR-проект и начала его раскручивать.

В соцсетях и СМИ уже появились предположения, что причиной развода могла стать ревность Мартыновой из-за многочисленных поклонниц музыканта.

Россия Музыка Громкие разводы Брак Shaman Шоу-бизнес
26 сентября 2024, 21:27
P.Diddy в изоляторе объявил голодовку
Unsplash
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Арестованный по подозрению в торговле людьми и сексуальном насилии рэпер P.Diddy (Шон Комбс) отказался от тюремной еды. Он опасается, что подельники попытаются его отравить, сообщил News Nation правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин.

По словам мужчины, артист сильно напуган и страдает паранойей. Левин сообщил, что P.Diddy отказался от тюремной еды из опасений, что его отравят.

«Представьте, если бы кто-то заплатил кому-то внутри, чтобы тот отравил его еду, вызвал у него сердечный приступ и он умер, и никто бы ничего об этом не подумал. Так что это может быть одной из причин, по которой он не ест», - сказал он.

Левин допустил также, что рэпер мог объявить голодовку или отказаться от тюремного пайка из-за его качества. Правозащитник сообщил, что в Бруклинском центре заключения Metropolitan Detention Center кормят холодной пресной высокоуглеводной едой с плесенью.

Одного из самых богатых рэперов арестовали в Нью-Йорке в середине сентября. Несколько девушек обвинили P.Diddy в систематическом насилии. Кроме того, следователи заподозрили его в торговле людьми и насильственных действиях сексуального характера.

США Музыка Аресты Шоу-бизнес
26 сентября 2024, 20:06
Народного артиста России Добрынина доставили в тяжелом состоянии в больницу
РИА «Новости»
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Советского и российского композитора, эстрадного певца, народного артиста России Вячеслава Добрынина госпитализировали в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным источника, врачи заподозрили у 78-летнего артиста инсульт. Его состояние медики оценили как тяжелое. Ранее у Добрынина уже было два инсульта.

Как рассказала жена исполнителя, он не выступает уже несколько лет и прекратил все гастроли. Семья занималась его лечением и поддержанием жизнедеятельности.

Вячеслав Добрынин известен как автор популярных песен «Синий туман», «Не сыпь мне соль на рану» и других.

Ранее стало известно о смерти актера Романа Мадянова. Он скончался в результате борьбы с раком. Как пояснил заведующий отделом биологии опухолевого роста НМИЦ онкологии имени Петрова Евгений Имянитов, в организме одного человека могут развиться несколько злокачественных опухолей, не являющихся метастазами, что фиксируется в онкологии довольно редко.

Инсульт Болезни
26 сентября 2024, 12:17
«Чью кровь он пьет?». Меньшиков удивил фанатов внешним видом
РИА «Новости»
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Актер Олег Меньшиков появился на вечеринке в честь премьеры оперетты «Сильва» в Театре Ермоловой и удивил фанатов стильным образом. Фото с ним опубликовала телеведущая Светлана Бондарчук Instagram*.

«Ого, снова молодой!», «Будто не стареет», «Чью кровь он пьет?» - написали подписчики Бондарчук под фото.

В комментариях пользователи отметили, что 63-летний артист помолодел и не выглядит на свой возраст. Некоторые предположили, что на актера положительно повлияла его 41-летняя жена Анастасия Чернова.

Меньшиков пришел на мероприятие в белом жилете и в черной рубашке, образ он дополнил многочисленными цепочками.

Ранее в марте Меньшиков с супругой посетили премьеру фильма «Ненормальный» в московском кинотеатре «Октябрь». Пара вышла на красную дорожку.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Актеры
25 сентября 2024, 16:14
«Никогда не видела его расстроенным». Актриса Галибина — о Мадянове
РИА «Новости»
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Актер Роман Мадянов никогда не демонстрировал расстроенных чувств, старался всегда оставаться жизнерадостным. Об этом 360.ru рассказала заслуженная артистка России, актриса театра и кино Елена Галибина.

«Более жизнерадостного человека я еще не встречала. С ним всегда было легко. Не видела никогда его расстроенным, но бывало, что возмущался. Мы играли в одном спектакле, в кино. Хорошее чувство юмора у него. Никогда Рома не показывал вида, что у него болит. Он был очень справедливый в жизни», - сказала она Актриса театра и кино Мария Болтнева добавила, что считала Мадянова гениальным актером.

«Он был человеком удивительной органики. Как говорят в нашей профессии: животная органика. Когда человек выходит и предельно достоверен. В этом я им восхищалась», - отметила артистка.

Роман Мадянов запомнился зрителям по ролям в сериалах «Солдаты», «Штрафбат» и «Домашний арест», фильмам «Весенние перевертыши», «Супербобровы», «Левиафан» и другим. О его смерти стало известно 25 сентября.

Россия Актеры

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