27 сентября 2024, 13:09

«Верил, что выкарабкается. Сын Мадянова почтил память отца на похоронах

РИА «Новости»
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В Московской области началась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым, который скончался на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Траурное мероприятие проводят в Бронницах, сообщили «Известия».

В Московской области началась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым, который скончался на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Траурное мероприятие проводят в Бронницах, сообщили « Известия ». Сын артиста Роман подчеркнул, что Мадянов не опускал рук в борьбе с тяжелой болезнью. «Он всегда был оптимистичен, несмотря на ухудшение состояния, и верил, что сможет выкарабкаться», - сказал он. Роман рассказал, что снялся с отцом в совместном проекте, название которого не уточнил. Для сына актера это была первая роль, а для Мадянова - последняя.

Проститься с Мадяновым-старшим пришли многие известные актеры, в том числе народные артисты Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков и Сергей Гармаш.

Мадянов боролся с раком легких и проходил курс химиотерапии. Врачи планировали провести консилиум для обсуждения нового плана его лечения, но актер скончался.

Актеры
27 сентября 2024, 13:06
Актер Петренко частично погасил долг по алиментам
РИА «Новости»
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Российский актер Игорь Петренко частично погасил по алиментам перед детьми от бывшей жены Екатерины Климовой на 2,5 миллиона рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, задолженность по выплатам на сыновей Матвея и Корнея копилась еще с 2022 года. В итоге Климова обратилась в суд, и к делу подключились приставы.

На данный момент остаток по задолженности Петренко составляет около 6,7 миллиона рублей.

В 2014 году Петренко и Климова развелись после 10 лет совместной жизни. Сейчас актер вновь женат, у него три дочки в новом браке. Климова же в одиночку воспитывает четырех детей от трех разных мужей.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов предложил оставлять мальчиков старше восьми лет с отцами при разводе родителей. По его мнению, статистика расторжения браков в России сразу улучшится.

Долги Актеры
27 сентября 2024, 08:53
Адвокат объяснил, чем приговор может быть полезен иноагенту Панину
РИА «Новости»
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Актер Алексей Панин*, осужденный заочно в России на шесть лет за оправдание терроризма, может использовать этот приговор для получения статуса политического беженца за границей. Об этом сообщил РИА «Новости» его адвокат Александр Почуев.

«Этот приговор будет на пользу Алексею Панину*. Он имеет шанс получить политическое убежище за границей», - заявил Почуев.

Ранее Второй западный окружной военный суд заочно приговорил Панина * к шести годам колонии по обвинению в публичном оправдании терроризма. Также ему также на три года запретили администрировать интернет-ресурсы.

Согласно материалам дела, представленным в суде, в октябре 2022 года Панин* разместил в своем Telegram-канале сообщения, которые оправдывали и поддерживали теракт на Крымском мосту.

Панин* находится в международном розыске после заочного ареста, а Росфинмониторинг включил его в реестр террористов и экстремистов.

*Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента. Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

Актеры Иноагенты
26 сентября 2024, 23:17
«Верное решение». Супруга Шамана высказалась о разводе с певцом
РИА «Новости»
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Супруга певцы Ярослава Дронова, известного под псевдонимом Шаман, прокомментировала их расставание. Елена Мартынова подтвердила, что они разводятся, сообщило издание StarHit.

«Мы с Ярославом действительно расстаемся. Это решение мы приняли совместно и считаем его верным», - заявила Мартынова.

До этого музыкант объяснил подписчикам, что они с супругой очень занятые люди, поэтому у них фактически не остается времени на нормальную личную жизнь. Шаман добавил, что они останутся с Мартыновой в хороших отношениях, без каких-либо обид и конфликтов.

Для Дронова, как и для Мартыновой, это уже второй по счету брак. Они сошлись по инициативе женщины, которая заинтересовалась молодым певцом после встречи на одном из светских мероприятий.

Первые пять лет брака с Мартыновой Дронов не мог похвастаться успешной карьерой в шоу-бизнесе, но потом она увидела в нем свой новый PR-проект и начала его раскручивать.

В соцсетях и СМИ уже появились предположения, что причиной развода могла стать ревность Мартыновой из-за многочисленных поклонниц музыканта.

Россия Музыка Громкие разводы Брак Shaman Шоу-бизнес
26 сентября 2024, 21:27
P.Diddy в изоляторе объявил голодовку
Unsplash
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Арестованный по подозрению в торговле людьми и сексуальном насилии рэпер P.Diddy (Шон Комбс) отказался от тюремной еды. Он опасается, что подельники попытаются его отравить, сообщил News Nation правозащитник и бывший заключенный Ларри Левин.

По словам мужчины, артист сильно напуган и страдает паранойей. Левин сообщил, что P.Diddy отказался от тюремной еды из опасений, что его отравят.

«Представьте, если бы кто-то заплатил кому-то внутри, чтобы тот отравил его еду, вызвал у него сердечный приступ и он умер, и никто бы ничего об этом не подумал. Так что это может быть одной из причин, по которой он не ест», - сказал он.

Левин допустил также, что рэпер мог объявить голодовку или отказаться от тюремного пайка из-за его качества. Правозащитник сообщил, что в Бруклинском центре заключения Metropolitan Detention Center кормят холодной пресной высокоуглеводной едой с плесенью.

Одного из самых богатых рэперов арестовали в Нью-Йорке в середине сентября. Несколько девушек обвинили P.Diddy в систематическом насилии. Кроме того, следователи заподозрили его в торговле людьми и насильственных действиях сексуального характера.

США Музыка Аресты Шоу-бизнес

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