«Верил, что выкарабкается. Сын Мадянова почтил память отца на похоронах

В Московской области началась церемония прощания с известным актером Романом Мадяновым, который скончался на 63-м году жизни после продолжительной борьбы с раком легких. Траурное мероприятие проводят в Бронницах, сообщили « Известия ». Сын артиста Роман подчеркнул, что Мадянов не опускал рук в борьбе с тяжелой болезнью. «Он всегда был оптимистичен, несмотря на ухудшение состояния, и верил, что сможет выкарабкаться», - сказал он. Роман рассказал, что снялся с отцом в совместном проекте, название которого не уточнил. Для сына актера это была первая роль, а для Мадянова - последняя.

Проститься с Мадяновым-старшим пришли многие известные актеры, в том числе народные артисты Мария Аронова, Федор Добронравов, Борис Щербаков и Сергей Гармаш.

Мадянов боролся с раком легких и проходил курс химиотерапии. Врачи планировали провести консилиум для обсуждения нового плана его лечения, но актер скончался.