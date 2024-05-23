23 мая 2024, 15:13

Вера Брежнева снялась в «голом» топе и кожаных штанах

РИА «Новости»
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Певица Вера Брежнева опубликовала фотографию в провокационном образе со светского мероприятия. Снимок появился в соцсетях артистки.

Ранее певица поразила подписчиков кадрами с откровенной фотосессии. Артистка позировала топлес перед камерой фотографа в профессиональной студии.

На фото 42-летняя звезда позирует в откровенном топе и расклешенных кожаных брюках. Брежнева сделала натуральный макияж и пришла на мероприятие с распущенными волосами.

Ее наряд вызвал много восхищения среди фолловеров, которые предполагают, что прекрасное состояние Веры связано с новым романом. Однако певица не раскрывает имя своего возлюбленного, оставляя лишь загадочные намеки. К примеру, в одном из последних фото в ее блоге можно заметить мужскую ногу в коричневом кожаном ботинке.

«Найди свою пару», - подписала снимок артистка.

Фото Соцсети Вера Брежнева Шоу-бизнес
23 мая 2024, 14:51
Бритни Спирс пыталась напасть на бывшего мужа с топором
Global Look Press
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Одной из причин разрыва между поп-певицей Бритни Спирс и ее мужем, моделью и актером Сэмом Асгари, стала ссора, во время которой артистка вооружилась топором. Об этом сообщило издание In Touch со ссылкой на источник.

«К сожалению, когда она освободилась из-под опеки, Сэму досталось больше всего. Когда Бритни стала преследовать его с топором, это стало последней каплей, а их было много. Это случилось во время одной из их эпических ссор, и Сэм не смог ни проконтролировать, ни уговорить ее [не делать этого]», - сказал собеседник издания.

В итоге супругу звезды пришлось покинуть их общий дом в Лос-Анджелесе. Происшествие с топором произошло, когда Бритни не принимала назначенные ей медикаменты.

За последний год случаи пропуска Бритни приема лекарств участились, что значительно ухудшило ее состояние. Источник считает, что звезде вполне можно снова назначить опеку.

Несколько недель назад, после суда с отцом, артистка устроила истерику в машине и разбила каблуком лобовое стекло.

Лекарства Бритни Спирс Шоу-бизнес
23 мая 2024, 14:37
«Пугачева уже другая». Лоза объяснила, чем примадонна хуже Долиной
РИА «Новости»
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Музыкант Юрий Лоза не собирается слушать новый трек певицы Аллы Пугачевой. В интервью для Teleprogramma.pro он добавил, что примадонна вокально проигрывает своей коллеге Ларисе Долиной.

Одной из причин Лоза назвал тот факт, что исполнительница перестала работать с такими авторами и композиторами, как Александр Зацепин, Раймонд Паулс, Леонид Дербенев и Илья Резник.

Кроме того, он заметил, что примадонна уже не может исполнять свои песни, написанные 30-40 лет назад. При этом многие их коллеги-ровесники сохраняют исходные вокальные данные и стиль работы.

«Лариса Долина, ровесница Аллы Пугачевой, исполняет те же самые композиции в тех же тональностях. Она внешне меняется, но как исполнительница остается в такой же форме. Пугачева уже другая. Она не может спеть те песни, что пела раньше», - сказал Лоза.

Два дня назад Алла Пугачева выпустила новую песню «Ложный стыд». В ней артистка просит возлюбленного не забывать о ней.

Песни Музыка Алла Пугачева Юрий Лоза Шоу-бизнес
23 мая 2024, 14:00
«Осталось три дня». Успенская выдвинула Киркорову ультиматум
Global Look Press
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Певица Любовь Успенская подаст в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова, если он не извинится за оскорбления в ее адрес. Об этом изданию «Комсомольская правда» рассказала адвокат исполнительницы шансона Елена Сенина.

Певица Любовь Успенская подаст в суд на народного артиста России Филиппа Киркорова, если он не извинится за оскорбления в ее адрес. Об этом изданию « Комсомольская правда » рассказала адвокат исполнительницы шансона Елена Сенина.

На шоу «Сплетни-шейкер» поп-король заявил, что артистка клянчила у него подарки , и назвал ее попрошайкой. За это Успенская потребовала от Киркорова публичных извинений.

«Нам ничего не оставалось, кроме того, как обратиться к нему с досудебной претензией - в течение десяти дней мы ждем ответ и если не дожидаемся, то обращаемся в суд. Осталось три дня. Если Киркоров не выполнит наши требования через три дня, мы подаем в суд» - заявила Сенина.

Адвокат добавила, что Успенская вынуждена участвовать в этом противостоянии. Она назвала подобные иски не совсем уместными, так как суды работают за счет денег налогоплательщиков.

Противостояние между артистами продолжается уже долгое время. Оно началось из-за спора вокруг пластического хирурга Тимура Хайдарова. Успенская обвинила врача в некачественной работе, а Киркоров заступился за него. Ссора переросла в личные оскорбления , певица назвала поп-короля «женоненавистником страны». Тот обратился в суд.

Суд Филипп Киркоров Россия Любовь Успенская Шоу-бизнес
23 мая 2024, 13:48
«Певица всей нашей страны». Катя Лель назвала Пугачеву легендой
Global Look Press
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Певица Катя Лель назвала Аллу Пугачеву легендой после выхода ее новой песни «Ложный стыд» и заявила, что примадонна может делать все, что хочет. Об этом артистка сказала в беседе с NEWS.ru.

Свое мнение певица выразила во время Русской музыкальной премии телеканала RU.TV. Она подчеркнула, что примадонна не должна задумываться, выпускать ли ей новые песни, и может чувствовать себя свободно.

«Алла Борисовна - гениальная женщина, певица всей нашей страны. Это легенда, это даже не обсуждается. Поэтому [пусть выпускает] что она хочет и когда она хочет, она имеет полное право», - поделилась Лель.

Накануне Пугачева выложила на своем YouTube-канале клип на песню «Ложный стыд». В ней лирическая героиня песни просит возлюбленного не забывать о ней.

Песни Музыка Алла Пугачева

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