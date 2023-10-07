Вера Брежнева подтвердила развод с Константином Меладзе

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Пара состояла в браке с 2015 года. Они поженились в Италии, однако слухи об их романе появились задолго до этого. Тогда Брежнева еще состояла в группе «ВИА Гра».

«Развод, трансформация, благодарность, музыка и голос… Все это в моем первом мини-альбоме на украинском языке. Слушай сердцем», - написала певица.

О том, что Брежнева бросила своего мужа и уехала в Киев, сообщалось в июле 2023 года. По данным СМИ, причиной размолвки стала якобы специальная операция на Украине.

Недавно артистка выпустила новую песню под названием «Дякую».

Однако украинские слушатели раскритиковали певицу за произношение и ошибки. Они также задались вопросом, почему Брежнева не поменяла псевдоним.

*Instagram - соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.